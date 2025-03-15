Вор украл сало у священника, а потом вернул назад: история раскаяния с Черниговщины

Кража, которой могло бы не быть: как 37-летний мужчина раскаялся и вернул украденные продукты.

В селе Выбли на Черниговщине произошло необычное воровство, которое закончилось неожиданным поворотом. В ночь с 4 на 5 марта неизвестный сломал замок на погребе местного священнослужителя и вынес оттуда восемь банок сала. В "улове" вора были четыре трехлитровых банка и четыре литровых, в которых хранился смалец.

Как сообщает местный портал Чернигова, возмущенный батюшка сразу обратился в полицию. Правоохранители быстро вышли на след вора. Оказалось, что сало украл 37-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом и стоявший на учете в полиции. Он недавно поселился в деревне, но успел привлечь внимание местных жителей.

Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. Уже через два дня после кражи, 7 марта, все банки вернули владельцу. По словам священника, он простил вора, потому что тот раскаялся и решил исправить свою ошибку.

Эта история стала местной сенсацией, ведь не каждый день преступники добровольно возвращают украденное.

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