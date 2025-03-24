Регионал родился в Донецке и сейчас ему 60 лет

Пророссийский экс-нардеп "Партии регионов", который практически всю политическую карьеру был "правой рукой" беглого Виктора Януковича, в 2023 году был лишен украинского гражданства. Его предшественником на посту главы Администрации президента был ОПЗЖшник Сергей Левочкин.

Андрей Клюев родился в Донецке и сейчас ему 60 лет. В 1986 году он окончил Донецкий политехнический институт с дипломом горного инженера по автоматизации и механизации подземной добычи полезных ископаемых. В этом же вузе защитил кандидатскую диссертацию.

В 1990-х годах Клюев совместно с братом Сергеем основал компанию "Укрподшипник", специализировавшуюся на производстве и реализации подшипников. Со временем их бизнес значительно вырос, охватив предприятия в сфере металлургии и энергетики.

Сергей и Андрей Клюевы

Его политическая карьера началась с 1994 года с депутата Донецкого областного совета, а с 2002 года уже был Народным депутатом Украины IV созыва, председателем Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и безопасности.

С 2006 по 2012 год регионал занимал пост вице-премьер-министра Украины в правительствах Януковича и Азарова. В период с 2012 по 2014 год занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В январе-феврале 2014 года возглавлял Администрацию президента.

Андрей Клюев — громкие скандалы и обвинения

Фальсификации на выборах 2004 года

В 2004 году Клюев оказался в центре скандала, связанного с фальсификациями во втором туре президентских выборов. Это стало одной из причин массовых протестов, впоследствии переросших в "Оранжевую революцию".

Разгон Евромайдана в 2013 году

По данным журналистских расследований, Клюев на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был причастен к силовому разгону протестующих на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года.

Коррупционные расследования и санкции

В 2014 году ГРУ возбудила уголовное дело против Клюева из-за подозрения в массовых убийствах активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля. Вскоре его объявили в международный розыск, а против него были введены санкции со стороны ЕС, Канады и США. 18 июня 2014 года СБУ сняла Клюева с розыска, а к 2019 году его исключили из санкционных списков.

Бизнес в сфере солнечной энергетики

Клюев и его брат Сергей владели предприятиями в сфере солнечной энергетики, которые получали значительные государственные кредиты и налоговые льготы. В 2015 году Генпрокуратура Украины заподозрила их в хищении 1,5 млрд гривен государственного кредита.

Попытка участия в выборах 2019 года

В 2019 году Клюев подал заявку на участие в выборах в ВРУ. ЦИК отказала ему в регистрации, сославшись на то, что он отсутствовал в Украине более пяти лет.

Лишение гражданства в 2023 году

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Клюева украинского гражданства наряду с рядом других бывших высокопоставленных чиновников. Параллельно регионала лишили звания почетного гражданина Бахмута. Сейчас город превращен в руины из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

Где сейчас Андрей Клюев

Еще в начале апреля 2014 года Клюев был замечен сначала у своей матери в Донецке, а затем в Артемовске. Там он встречался с лидерами местных организаций этнических россиян и предлагал финансовую поддержку уволенным рабочим завода в обмен на участие в сепаратистских протестах.

В настоящее время Клюев проживает в России, а точнее на Рублевке. В 2023 году он был госпитализирован в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. РосСМИ писали, что врачи ввели Клюева с двухсторонним воспалением легких в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. Саму больницу якобы охраняли силовики.

Клюев с женой Жанной. Является отцом троих детей. Фото: unian.net

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