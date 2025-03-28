У мережі є лише одне її фото: як виглядає дружина Рабіновича, яка народила йому трьох дітей

Ірина Рабінович "позичила" чоловіку не один мільйон гривень

Дружина колишнього народного депутата Вадима Рабіновича із проросійської партії ОПЗЖ, який наразі підозрюється в державній зраді та перебуває в розшуку, виявилася залученою до кількох резонансних справ щодо захисту активів її чоловіка в Україні.

У мережі є лише одна архівна фотографія Ірини Рабінович. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину колишнього нардепа та як вона виглядає.

Ірина Рабінович — що про неї відомо

По-батькові Ірина Рабінович — Ігорівна. Інформації, коли та де вона народилася, немає, проте відомо, що подарувала жінка ОПЗЖшнику трьох дітей. 1973 року у подружжя народився син Олег, 1994 року — дочка Катерина, а 2008 року — син Яків.

У відкритих джерелах можна знайти лише одне архівне фото з дружиною Рабіновича. Знімок було зроблено, ймовірно, кілька років тому. На ньому також є їхній молодший син Яків. Нині йому 16 або 17 років.

Вадим Рабінович з дружиною Іриною та сином. Фото: glavcom.ua

Ірина Рабінович і гроші російського олігарха

2018 року стало відомо, що Ірина отримала 23 млн грн від російського бізнесмена Павла Фукса, писали "Українські новини". У декларації вона вказала 22,5 млн грн як гарантійний платіж за договором купівлі-продажу землі. За даними реєстру декларацій, Рабінович також задекларував позику 13 млн грн від своєї дружини.

У тому ж році жінка задекларувала зарплату у 74 тисячі грн, готівку 19,5 млн грн і 100 тисяч доларів, а також майно: три автомобілі(Toyota Land Cruiser 2003, Lexus LX470 2005, Lexus LX570 2008), човен Brig Eagle 645L (2011) та гідроцикл Yamaha VX 1100-H (2009).

Як рятувала активи чоловіка в Україні

Відомо, що ОПЗЖшник виїхав до Ізраїлю за ізраїльським паспортом за два тижні до початку російського вторгнення в Україну. Побоюючись арешту, він доручив своїй дружині зберегти активи в Україні.

Ірина Рабинович володіла сімейними активами, які розпродала за кілька місяців до пред'явлення підозри чоловікові. Вона вийшла зі складу власників компанії "Аліса продакшн". Директором фірми став Віталій Грицаєнко, який також формально став власником трьох інших компаній Рабіновича: "Медіа стрій", "Джуіш медіа" та "Українсько-ізраїльська торгова палата".

У лютому 2023 року Ірина Рабінович продала автомобіль Toyota Land Cruiser 2019 за 100 тисяч грн. Цікаво, що ринкова вартість навіть б/в цієї моделі сьогодні становить близько 60 тисяч доларів (близько 2,5 млн грн).

Нагадаємо, що Рабіновича звинувачують у держзраді та зазіханні на територіальну цілісність України. З грудня 2022 року він перебував в Ізраїлі, де записував відео на релігійні теми. Після позбавлення українського громадянства та депутатського мандату він вирішив присвятити себе юдаїзму.

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