Сидел в тюрьме, пробился в Раду, а затем оскорблял партию Зеленского: куда исчез скандальный экс-нардеп Рабинович

Политик изменил сферу деятельности

Вадим Рабинович — бывший народный депутат, который был сопредседателем политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая сейчас запрещена в Украине. В течение своей деятельности политик распространял месседжи российской пропаганды, а перед полномасштабным вторжением сбежал в страну-агрессора. Предателем оказался также Евгений Мураев, занимавшийся антиукраинской пропагандой.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность чиновника в Украине, чем он отметился, и где сейчас.

Биография Вадима Рабиновича

Рабинович Вадим родился в 1953 году в Харькове, где учился в местном автодорожном институте. В течение 2 лет проходил службу в частях ПВО Сухопутных войск советской армии. Некоторое время Рабинович работал мастером строительного управления.

В 80-х попал в тюрьму за хищение государственных средств в большом размере. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в лагере строгого режима. Наказание мужчина отбывал недалеко от Харькова.

Рабиновича судили за хищение государственных денег, фото УНИАН

Выйдя из тюрьмы, Вадим начал карьеру на телевидении. Он стал соучредителем компании "Студия 1+1" и создал издательский дом "CN — Столичные новости". Параллельно Рабинович был избран президентом Всеукраинского еврейского конгресса. Позже он приобрел телеканал News One и стал управлять медиагруппой News Network.

В 2014 году Рабинович выдвинул свою кандидатуру на пост президента, но получил всего 2,25% голосов избирателей. В то же время, ему удалось попасть в парламент от партии "Оппозиционный Блок". Нардепы этой политической силы поддерживали "диктаторские" законы, ограничивали права и свободы человека. Речь шла о том, что власти получали больше возможностей наказывать участников Евромайдана и инакомыслящих.

Рабинович выдвигал свою кандидатуру на пост президента, фото из сети

Позже Рабинович совместно с Евгением Мураевым перешел в партию "За жизнь!" и продал ему свой телеканал News One. На этом медиа-ресурсе он распространял российскую пропаганду в собственной программе "При жизни". Тем самым он занимался в программах "Кто кому Рабинович" и "Разговоры При жизни с Рабиновичем" на "112 Украина", владельцем которых был кум Путина Виктор Медведчук.

В 2019 году нардеп стал одним из основателей "Оппозиционной платформы — За Жизнь". В течение своей политической деятельности попадал в скандалы из-за пророссийской риторики.

Рабинович занимался в Украине российской пропагандой, фото из сети

Предлагал праздновать День победы 9 мая и отправить депутатов на парад в Москву. Включал в Верховной Раде песню из СССР "Священная война".

Выступал в парламенте на русском языке, хотя в соответствии с законодательством, нардепы должны говорить на государственном.

Распространял карту Украины без временно оккупированного Крыма, где было отображено так называемое "разделение" по языковому признаку.

Рабинович имел антиукраинскую риторику, фото "Слово и дело"

После блокирования властями пророссийских телеканалов — "112 Украина", NewsOne и ZIK, называл партию "Слуга народа" — "фашистским дьяволом" и запугивал президента Владимира Зеленского импичментом.

Говорил, что Банковая планирует полномасштабную войну на Донбассе.

Где сейчас и чем занимается Вадим Рабинович

В преддверии полномасштабного вторжения россиян Рабинович написал в своих соцсетях, что Запад начал войну против Украины. С тех пор он перестал посещать заседание Верховной Рады.

Рабинович сбежал из страны в Израиль за 2 недели до начала полномасштабной войны. Он писал, что якобы сотрудничает с посольством Украины в Израиле и делает все, что может.

Впоследствии президент Зеленский лишил Рабиновича украинского гражданства, а народные избранники — депутатского мандата. В 2023 году Государственное бюро расследований объявило ему о подозрении в государственной измене. Экс-нардепу назначили меру пресечения в виде содержания под стражей и объявили в розыск.

Рабинович сбежал в Израиль, скриншот с его видео

В 2024 году Рабиновича обвинили в государственной измене, которая наказывается лишением свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Однако политика судят заочно, потому что он скрывается за границей. В ДБР отметили, что Рабинович работал в пользу страны-агрессора, чем вредил Украине.

"Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении взрывной деятельности против Украины", — писали в бюро.

Имущество политика — 3 жилых дома на 1,1 тысячи квадратных метров в Киеве и 3 земельных участка почти на 5 гектаров, были записаны на жену Рабиновича — Ирину. За несколько недель до объявления экс-нардепу подозрения женщина переписала имущество на ООО "Алиса продакшн", которое затем отчуждала. В августе 2023 года на имущество был наложен арест, но судья Светлана Смык отменила его в начале ноября 2024 года.

Рабинович с женой и сыном, фото из соцсетей

Тогда супруга Рабиновича переписала имущество на ООО "Маура" и "Стентон". Однако суд повторно арестовал недвижимость и земельные участки, поскольку следствие считает, что настоящим владельцем имущества является фигурант уголовного производства и экс-нардеп Рабинович.

Сейчас политик продолжает проживать в Израиле, ведь имеет гражданство этой страны еще с 90-х. В Иерусалиме в его честь назвали площадь, поскольку он подарил местной общине золотую Менору. В своих соцсетях экс-нардеп распространяет мемы, анекдоты и периодически новости.

Рабинович распространяет анекдоты в соцсетях, скриншот с видео

Кроме этого, бывший чиновник сменил сферу деятельности. Теперь вместо русской пропаганды он занимается духовным просвещением и толкованием еврейской священной книги – Торы – на своем Youtube-канале. Там он рассказывает о роли Бога в жизни человека, как найти себя, как решать проблемы и управлять своими эмоциями.

Рабинович начал рассказывать о духовности, скриншот с видео

Рабинович объясняет еврейскую книгу Тору, скриншот с видео

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