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Сидел в тюрьме, пробился в Раду, а затем оскорблял партию Зеленского: куда исчез скандальный экс-нардеп Рабинович

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас скандальный экс-нардеп Вадим Рабинович
Где сейчас скандальный экс-нардеп Вадим Рабинович. Фото Коллаж "Телеграфа"

Политик изменил сферу деятельности

Вадим Рабинович — бывший народный депутат, который был сопредседателем политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая сейчас запрещена в Украине. В течение своей деятельности политик распространял месседжи российской пропаганды, а перед полномасштабным вторжением сбежал в страну-агрессора. Предателем оказался также Евгений Мураев, занимавшийся антиукраинской пропагандой.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность чиновника в Украине, чем он отметился, и где сейчас.

Биография Вадима Рабиновича

Рабинович Вадим родился в 1953 году в Харькове, где учился в местном автодорожном институте. В течение 2 лет проходил службу в частях ПВО Сухопутных войск советской армии. Некоторое время Рабинович работал мастером строительного управления.

В 80-х попал в тюрьму за хищение государственных средств в большом размере. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в лагере строгого режима. Наказание мужчина отбывал недалеко от Харькова.

Вадим Рабинович, что известно
Рабиновича судили за хищение государственных денег, фото УНИАН

Выйдя из тюрьмы, Вадим начал карьеру на телевидении. Он стал соучредителем компании "Студия 1+1" и создал издательский дом "CN — Столичные новости". Параллельно Рабинович был избран президентом Всеукраинского еврейского конгресса. Позже он приобрел телеканал News One и стал управлять медиагруппой News Network.

В 2014 году Рабинович выдвинул свою кандидатуру на пост президента, но получил всего 2,25% голосов избирателей. В то же время, ему удалось попасть в парламент от партии "Оппозиционный Блок". Нардепы этой политической силы поддерживали "диктаторские" законы, ограничивали права и свободы человека. Речь шла о том, что власти получали больше возможностей наказывать участников Евромайдана и инакомыслящих.

Вадим Рабинович биография
Рабинович выдвигал свою кандидатуру на пост президента, фото из сети

Позже Рабинович совместно с Евгением Мураевым перешел в партию "За жизнь!" и продал ему свой телеканал News One. На этом медиа-ресурсе он распространял российскую пропаганду в собственной программе "При жизни". Тем самым он занимался в программах "Кто кому Рабинович" и "Разговоры При жизни с Рабиновичем" на "112 Украина", владельцем которых был кум Путина Виктор Медведчук.

В 2019 году нардеп стал одним из основателей "Оппозиционной платформы — За Жизнь". В течение своей политической деятельности попадал в скандалы из-за пророссийской риторики.

Рабинович пропаганда
Рабинович занимался в Украине российской пропагандой, фото из сети
  • Предлагал праздновать День победы 9 мая и отправить депутатов на парад в Москву. Включал в Верховной Раде песню из СССР "Священная война".
  • Выступал в парламенте на русском языке, хотя в соответствии с законодательством, нардепы должны говорить на государственном.
  • Распространял карту Украины без временно оккупированного Крыма, где было отображено так называемое "разделение" по языковому признаку.
Рабинович
Рабинович имел антиукраинскую риторику, фото "Слово и дело"
  • После блокирования властями пророссийских телеканалов — "112 Украина", NewsOne и ZIK, называл партию "Слуга народа" — "фашистским дьяволом" и запугивал президента Владимира Зеленского импичментом.
  • Говорил, что Банковая планирует полномасштабную войну на Донбассе.

Где сейчас и чем занимается Вадим Рабинович

В преддверии полномасштабного вторжения россиян Рабинович написал в своих соцсетях, что Запад начал войну против Украины. С тех пор он перестал посещать заседание Верховной Рады.

Рабинович сбежал из страны в Израиль за 2 недели до начала полномасштабной войны. Он писал, что якобы сотрудничает с посольством Украины в Израиле и делает все, что может.

Впоследствии президент Зеленский лишил Рабиновича украинского гражданства, а народные избранники — депутатского мандата. В 2023 году Государственное бюро расследований объявило ему о подозрении в государственной измене. Экс-нардепу назначили меру пресечения в виде содержания под стражей и объявили в розыск.

Где сейчас Вадим Рабинович
Рабинович сбежал в Израиль, скриншот с его видео

В 2024 году Рабиновича обвинили в государственной измене, которая наказывается лишением свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Однако политика судят заочно, потому что он скрывается за границей. В ДБР отметили, что Рабинович работал в пользу страны-агрессора, чем вредил Украине.

"Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении взрывной деятельности против Украины", — писали в бюро.

Имущество политика — 3 жилых дома на 1,1 тысячи квадратных метров в Киеве и 3 земельных участка почти на 5 гектаров, были записаны на жену Рабиновича — Ирину. За несколько недель до объявления экс-нардепу подозрения женщина переписала имущество на ООО "Алиса продакшн", которое затем отчуждала. В августе 2023 года на имущество был наложен арест, но судья Светлана Смык отменила его в начале ноября 2024 года.

Рабинович жена
Рабинович с женой и сыном, фото из соцсетей

Тогда супруга Рабиновича переписала имущество на ООО "Маура" и "Стентон". Однако суд повторно арестовал недвижимость и земельные участки, поскольку следствие считает, что настоящим владельцем имущества является фигурант уголовного производства и экс-нардеп Рабинович.

Сейчас политик продолжает проживать в Израиле, ведь имеет гражданство этой страны еще с 90-х. В Иерусалиме в его честь назвали площадь, поскольку он подарил местной общине золотую Менору. В своих соцсетях экс-нардеп распространяет мемы, анекдоты и периодически новости.

Где сейчас Рабинович
Рабинович распространяет анекдоты в соцсетях, скриншот с видео

Кроме этого, бывший чиновник сменил сферу деятельности. Теперь вместо русской пропаганды он занимается духовным просвещением и толкованием еврейской священной книги – Торы – на своем Youtube-канале. Там он рассказывает о роли Бога в жизни человека, как найти себя, как решать проблемы и управлять своими эмоциями.

Рабинович чем сейчас занимается
Рабинович начал рассказывать о духовности, скриншот с видео
Где сейчас Вадим Рабинович
Рабинович объясняет еврейскую книгу Тору, скриншот с видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал известный экс-нардеп и спикер Верховной Рады Александр Мороз. Ему сейчас 81 год.

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#Вадим Рабинович #Деятельность