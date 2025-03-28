"Кто деду проговорился?" Трамп насмешил украинцев заявлением по поводу "Шахедов" (видео)

Сеть изобилует язвительными комментариями

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал изучать данные об использовании Россией иранских дронов-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине. Эти слова вызвали шквал эмоций не только у украинцев.

Очередное резонансное заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете. Один из корреспондентов спросил 47 президента США, почему Штаты ничего не делают с тем, что иранские беспилотники ежедневно атакуют и убивают украинцев.

"Поступают сообщения об использовании иранских беспилотников в войне в Украине… Мы посмотрим, что из этого выйдет. Я получаю отчеты об этом, мы изучаем эти отчеты", — сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Иран занимает одно из первых мест в списке стран, за которыми нужно пристально следить. США обещают выяснить обстоятельства этого вопроса.

"Нам придется либо поговорить и решить эту проблему, либо с Ираном случится что-то очень плохое — а я не хочу, чтобы это произошло… Я предпочитаю, чтобы мы разрешили этот вопрос с Ираном", — добавил президент США.

Эти слова Трампа изрядно возмутили украинцев и пользователей сети. Они писали, что, вероятно, сообщения президенту США доставляли "Укрпочтой", потому что оно удивительно долго шло. Также отметили и "высокое качество работы" американской разведки. Однако большинство комментариев носили саркастический и шутливый характер.

Заметим, что скорость доставки "Укрпочтой" составляет примерно 2-3 дня, хотя раньше эти сроки могли достигать 1-2 недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новая волна мемов о Трампе прокатилась по украинскому интернету.