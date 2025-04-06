Идеальная глазурь без белков и заморочек: лайфхак, который подойдет даже новичкам в приготовлении паски

Эта глазурь не будет стекать, долго застывать, а на приготовление вы потратите несколько минут

Пасха – большой праздник, который ассоциируется не только с духовностью и традициями, но и с вкусной паской. А самое главное для многих в этих изделиях — глазурь. Если вы в поисках простого, бюджетного рецепта вкусной глазури – эта новость для вас.

Для ее приготовления вам понадобятся всего три ингредиента, которые не нужно взбивать, а затем ждать, пока они застынут. Как приготовить нежную на вкус и легкую по текстуре глазурь, рассказываем вместе с shuba.life.

Главный секрет — сгущенка

Вместо традиционных белков или воды используйте сгущенку. Оно придает не только густоту, но и легкую карамельную нотку вкуса. А в сочетании с сахарной пудрой образует эластичную, глянцевую текстуру, которая не трескается и очень быстро застывает.

Вам понадобятся:

сахарная пудра — 6 ст. л.;

сгущенка — 4 ст. л.;

лимонный сок – 1 ч. л. (по желанию).

Фото: freepik

Как приготовить идеальную глазурь

Просеиваем пудру, чтобы не появились комочки. Вливаем не вареную сгущенку постепенно. Если консистенция густая, добавляем еще немного. Добавляем лимонный сок по желанию – он ускорит застывание глазури и добавит легкую кислинку. Наносим глазурь на охлажденный кулич.

Этот лайфхак подойдет даже для тех, кто готовит кулич впервые. Всего три ингредиента и никаких хлопот с белками и кулинарным термометром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как покрасить яйца к Пасхе. Мы собрали для вас три самых простых способа.