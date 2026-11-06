Будто пальцы торчат из земли: украинка нашла на клумбе жуткие грибы (фото)

Женщина показала мистическую находку во дворе, которую считают плохим знаком

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Украинка нашла заросли жутких грибов на своем дворе. Их считают плохим знаком, в то же время, по мнению ученых, именно в этих существах кроется секрет непревзойденных скрипок Страдивари.

Фото своей находки Ирина Левик опубликовала в Facebook-сообществе "Грибы Украины и мира".

"Добрый вечер, натолкнулась на такое на клумбе, похоже на какие-то грибы. Кто-то в курсе, что это может быть? Львовская область, Львовский район 5.11.2026", — написала она.

Грибы "пальцы мертвеца". Фото: Facebook

Грибы "пальцы мертвеца". Фото: Facebook

Что это за гриб

В комментариях ей ответили, что это гриб Ксилярия полиморфная, который в народе называют "Пальцы мертвеца"/Xylaria polymorpha.

Почему это именно он:

Вид: черные, твердые, бугорчатые "пальцы" и шарики, растут кучкой прямо с земли

На клумбе: он растет не просто в земле, а на закопанной древесине — старых корнях, пеньках, щепках, коре. У вас там, должно быть, под клумбой остался корень или мульча из дерева

Время: как раз осень, ноябрь – его сезон

На ощупь: он очень жесткий, деревянистый, а не мягкий как помет. Если разрезать — внутри будет беловатая, волокнистая сердцевина.

Как отметил комментатор, это гриб-разрушитель древесины. Он не ядовитый, не опасный для людей, животных и растений, но есть его не надо – он несъедобный как древесина. Именно во Львовской области его часто находят на клумбах после мульчирования корой.

Грибы "пальцы мертвеца". Фото: Facebook

Почему появление "пальцев мертвеца" считается плохим знаком

Жуткую репутацию ксилярия изменчивая (Xylaria polymorpha) получила из-за своего вида. Темные морщинистые выросты, торчащие из-под листьев, напоминают пальцы тянущейся из земли руки. Именно это сходство объясняет название "пальцы мертвеца" и ассоциации со смертью и потусторонним миром.

На сайте британской организации Charnwood Foraging отмечают, что этот гриб связывали с предрассудками и воспринимали как символ смерти или неудачи, особенно когда находили вблизи могил.

Грибы "пальцы мертвеца". Фото: Facebook

Грибы "пальцы мертвеца". Фото: Facebook

Грибы "пальцы мертвеца". Фото: Facebook

Родственник "пальцев мертвеца" помог приблизиться к звучанию скрипок Страдивари

Грибы с жутким обликом заинтересовали ученых, искавших способ воспроизвести звучание скрипок Страдивари. Правда, в экспериментах использовали близкого родственника "пальцев мертвеца" — Xylaria longipes, а также другой гриб — Physisporinus vitreus. Об исследовании швейцарского ученого Франсиса Шварце из лаборатории Empa сообщили в Ассоциации Гельмгольца.

Исследователи обрабатывали грибами еловую и кленовую древесину для изготовления скрипок. Грибы постепенно уменьшали плотность материала, одновременно сохраняя структуру, необходимую для распространения звуковых волн. Так ученые стремились получить древесину с нужными акустическими свойствами. Перед изготовлением инструментов рост грибов останавливали специальной обработкой.

В 2009 году результат проверили во время слепого прослушивания: музыкант играл за занавесом на пяти скрипках, среди которых была настоящая Страдивари 1711 года. Больше голосов слушателей получил современный инструмент из древесины, которую обрабатывали грибами девять месяцев. Многие присутствующие даже приняли его за работу самого итальянского мастера.

Как избавиться от жуткого гриба на клумбе

Самый простой вариант – оставить гриб на месте, если он растет на отмершей древесине и не мешает вам. Он будет помогать разлагать ее и со временем потеряет источник питания. Однако скорого исчезновения ждать не стоит: ксилярии могут сохраняться на подземных остатках корней годами.

Если же жуткие выросты портят вид цветника, их можно собрать граблями или убрать небольшой лопаткой и выбросить. Такая процедура вернет клумбе опрятный вид, однако не удалит грибницу внутри древесины, поэтому впоследствии "пальцы" могут появиться снова. Специалисты Университета штата Айова советуют механическую уборку грибов, когда беспокоит их вид.

Во время весеннего благоустройства клумбы можно осторожно раскопать место появления гриба и убрать ветхий пень, отмершие корни и другие древесные остатки. Удаление источника питания поможет снизить вероятность повторного появления гриба.

Напомним, первые ночные заморозки не означают, что грибной сезон в Украине завершился. В лесах еще встречаются поздние осенние и холодостойкие виды. А вот замерзшие и оттаявшие белые грибы и маслята могут вызвать отравление.