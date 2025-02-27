Италия выступила за предоставление гарантий безопасности Украине: Мелони предупредила о возможности новой войны

Гарантии безопасности для Украины должны быть реализованы в контексте НАТО, другие решения менее эффективны

Украина должна получить гарантию безопасности от США и европейских стран. Только предоставление гарантий безопасности обеспечит справедливый и длительный мир в Украине и удержит Россию от попытки устроить новое вторжение через некоторое время.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони на брифинге после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Риме, сообщает итальянское информационное агентство ANSA. Мелони отметила, что гарантии безопасности для Украины должны быть реализованы в контексте НАТО.

"Необходимо приложить усилия, чтобы заложить основы для справедливого и длительного мира в Украине, который наступит лишь в том случае, если Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности, чтобы убедиться, что это не повторится, и европейские нации, которые чувствуют угрозу, смогут чувствовать себя в безопасности… Я считаю, что это лучшая структура для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может снова впасть в драму войны. Другие решения кажутся мне более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными", – сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что 26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, поскольку ответственность за это должна взять на себя Европа. В то же время он подчеркнул, что США планируют расширять сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных ископаемых, которые "очень нужны" американской экономике. Также Трамп заявил, что Украине, мол, нужно "забыть о НАТО".

До этого, 24 февраля на третью годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский назвал главные гарантии безопасности. Они касаются и США, и Европы.