"Королева Европы", которой не безразлична Украина: как у Джорджи Мелони все "схвачено" с Трампом, НАТО и ЕС

Мелони была признана самым влиятельным лидером Европы.

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заняла должность премьер-министра страны осенью 2022 года. Под ее руководством было сформировано правительство, в котором к "братьям" присоединились другие партии правого фланга, традиционно считавшиеся "друзьями Путина в Европе".

К примеру, "Вперед, Италия", которую возглавлял ныне покойный Сильвио Берлускони. Он искренне восхищался главой Кремля, ездил с ним на отдых и даже получил трехлетний запрет на въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма.

Для многих в Европе правое правительство Мелони казалось катастрофой. Звучали обвинения, что к власти в Италии пришли праворадикалы и чуть ли не неофашисты. Возникала обеспокоенность, что это будет означать для будущего Европейского Союза и НАТО, где Рим всегда был среди основных игроков.

С осторожностью новые итальянские власти воспринимали и в Украине, ведь в прошлом Мелони не одобряла санкции против Москвы, а также не слишком верила в идею членства Киева в ЕС и НАТО.

Однако со временем тревоги рассеялись, и Италия не только укрепила свое положение на международной арене, но и стала надежным союзником Украины в борьбе против российской агрессии.

Сама Джорджа Мелони обрела статус "новой королевы Европы" и лидера, к которой прислушиваются не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне. Об этом и не только — дальше в материале "Телеграфа".

Политик, которая не терпит глупостей

Когда Мелони заняла должность, ее успех воспринимали как временное явление и часть охватившей Запад популистской волны. Некоторые сомневались, что она долго продержится в стране, известной своей политической нестабильностью.

Однако на календаре 2025-й, и деятельность Мелони, первой женщины на такой должности, одобряют 40% итальянцев — не идеальный, но очень неплохой результат для премьера на экваторе своего срока. Таким показателям могут позавидовать многие ее коллеги. Например, президент Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Олаф Шольц, которые переживают один политический кризис за другим.

"Наибольшие экономики Европейского Союза находятся в состоянии потрясений. Во Франции… [предыдущее] правительство ушло в отставку. В Германии ожидаются внеочередные выборы после распада шаткой коалиции. Финансовые рынки нервничают, а власти ЕС выражают обеспокоенность.

Среди этого хаоса неожиданным островком относительного покоя стала страна, долгое время считавшаяся одной из самых неуправляемых в Европе: Италия.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони оказалось прочным и стабильным, а итальянская экономика демонстрирует относительную устойчивость", — описывала газета The New York Times.

В конце 2024 года Мелони возглавила рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico.

"Неспособность традиционных политиков противостоять все более популярной ультранационалистической риторике и их готовность сотрудничать с Мелони на европейской арене позволяют 47-летней премьеру Италии — которая настаивает на использовании мужской формы своего официального титула "Il Presidente del Consiglio" (Председатель Совета министров) быть "стронгменом", способным оказывать значительное влияние в то время, когда на континенте не хватает мощных центристов, способных ей противостоять", — аргументировало свой выбор медиа.

Издание объясняло, что тщательно сформированный образ Мелони как политика, которая не терпит глупостей, также способствует созданию имиджа стабильности.

"После того, как президент итальянского региона Кампания Винченцо Де Лука назвал премьер-министра "stronza" ("стервой") на митинге, Мелони появилась на западе в его регионе и приветствовала оппозиционного политика словами: "Президент Де Лука, я та самая стерва, Мелони. Как ваши дела?

Видео обмена репликами между очевидно смущенным Винченцо Де Лукой и хладнокровной Джорджи Мелони, которое быстро стало вирусным в Италии, еще больше укрепило образ премьера как прямолинейной "альфы", которая, несмотря на небольшой рост, легко превосходит своих соперников", — говорилось в материале.

Дома Мелони удается внедрять жесткую политику в вопросах нелегальных мигрантов, прав ЛГБТ+ сообщества и даже свободы слова — когда-то такие шаги могли вызвать осуждение со стороны Брюсселя. В настоящее время реакция лидеров ЕС варьируется от равнодушия к одобрению, причем многие воспринимают Мелони как надежного партнера и приемлемого представителя все более радикального духа с обеих сторон Атлантики.

К примеру, ее хвалят за прогресс в уменьшении нелегальной миграции через создание хабов для возвращения искателей убежища за пределы ЕС. В случае Италии – в Албанию. Хотя "модель Мелони" имеет свои недостатки, итальянский опыт заинтересовал ряд европейских столиц.

"Фантастическая женщина", к которой благосклонен Трамп

С возвращением в Белый дом Дональда Трампа, Джорджа Мелони еще больше "высочит" над другими традиционными политиками.

Премьер Италии стала единственным лидером Евросоюза, который посетил инаугурацию американского президента. Сам Трамп называет ее "фантастической женщиной и лидером", а также "настоящим живым зарядом энергии".

За несколько недель до инаугурации Мелони посещала особняк Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Хотя программа встречи не раскрывалась, известно, что премьер и избранный президент вместе смотрели документальный фильм о попытках бывшего адвоката Трампа Джона Истмена удержать его у власти после выборов в 2020 году.

Среди других тем встречи — война в Украине, поставка газа и нефти и новые пошлины США на товары из ЕС. Мелони приписывают статус "заклинателя" непредсказуемого лидера Штатов и полагаются на нее, чтобы убедить Трампа воздержаться от "торговой войны" с Европой. Ибо это одинаково в интересах и Рима, и Парижа, и Берлина.

Как известно, республиканец неоднократно обещал решить проблему "давнего торгового дефицита" с Евросоюзом, введя пошлины или заставив ЕС покупать больше американских энергоносителей.

Впрочем, некоторые ставят под сомнение роль итальянки. Бывший главный стратег американского президента Стив Беннон заявлял, что попытки Мелони "завоевать расположение центристов" в Брюсселе разрушили ее шансы быть актуальной для будущей администрации США.

Но если бы Мелони была неактуальна для новой команды Трампа, приглашали бы ее на торжества в Вашингтоне, где количество мест было ограничено? Вряд ли.

Но остановимся на еще одной важной претензии Дональда Трампа к европейцам — недостаточные расходы на оборону, которые перебрасывают на плечи Штатов основное финансовое бремя в рамках НАТО. В настоящее время среди стран-союзников установлен показатель в 2% ВВП инвестиций в оборону, а Трамп призывает увеличить его до 5%. К слову, во времена прошлой каденции республиканец также был инициатором увеличения оборонных расходов союзников США.

В Италии расходы при этом держатся на уровне около 1,5%, потому что ограничивается огромным государственным долгом. Впрочем, на уровне Североатлантического альянса у Джорджи Мелони, кажется, все "схвачено".

На днях самый высокий военный пост в Альянсе — главы Военного комитета НАТО — занял адмирал Джузеппе Каво Драгоне, бывший начальник итальянского Генштаба. На пути к посту адмирал получил полную поддержку правительства Мелони.

"Присутствие итальянца на столь высокой должности может помочь Риму укрепить свои позиции в Альянсе и увеличить свой вес в процессах принятия решений", — прогнозируют итальянские СМИ.

В своем первом программном интервью Каво Драгоне поддержал идею Трампа, что Европа должна платить больше.

"Мы выиграли Холодную войну, но когда она продолжалась, европейские страны НАТО тратили в среднем 3% ВВП. Когда наступил мир, возможно, мы немного расслабились. Я подсчитал, что если бы мы продолжали тратить 3% ВВП на оборону с начала 1990-х годов, мы бы потратили на 8,6 триллиона евро больше.

Но они пошли на другие расходы. Боюсь, что это была ошибка: теперь мы отстаем", — отметил он и предупредил, что Россия несет реальную опасность для Европы, и самая лучшая гарантия мира — сдерживание противника и инвестиции в оборонную сферу.

Дружба с Маском

Еще один фактор, который играет премьер-министру Италии на руку — ее удивительно гармоничные отношения с технологическим миллиардером Илоном Маском, который в новой администрации Трампа будет заниматься эффективностью правительства. И который не упускает возможности вмешаться во внешнюю политику Америки.

Как писал ранее "Телеграф", Мелони впервые встретилась с Маском в июне 2023 года на вечеринке в Риме, организованной "кибергением" Андреа Строппой. По воспоминаниям последнего, Маск и Мелони общались о разном — и об искусственном интеллекте, и об их общем пристрастии к "Властелину колец" — книге, которую Мелони и ее партийцы цитируют как метафору "борьбы правых против левых". Маск, по словам Строппы, был заинтересован Италией и глубоко озабочен влиянием миграции на страну.

В декабре того же года премьер Италии пригласила американца принять участие в ее партийной вечеринке "Atreju". И тот охотно приехал.

В прошлом сентябре Маск вручал Мелони почетную награду от Атлантического совета в Нью-Йорке. Ее отметили за "новаторскую роль как первой женщины-премьера Италии, ее твердую поддержку Европейского Союза и трансатлантического альянса, а также председательство в G7 в 2024 году". Маск делал комплименты "внутренней красоте" Мелони. А она поблагодарила его за "его неоценимую гениальность для эпохи, в которой мы живем".

Позже им даже пришлось возразить, что между ними нечто большее, чем просто дружба. "Я был там со своей мамой. Нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони", — написал Маск в ответ на фото, на котором он и премьер очарованно смотрят друг на друга во время ужина.

То же фото, которое вызвало обсуждение в сети. Источник: EPA/MAXPPP

В настоящее время итальянское правительство находится на финальной стадии переговоров с компанией Маска SpaceX по обслуживанию "зашифрованных потребностей в коммуникациях" для военных, посольств и служб безопасности. Мелони возразила, что эти переговоры связаны с ее взаимоотношениями с техномагнатом.

В то же время, оппозиционные итальянские депутаты выражают решительную критику проекта, ведь это может ввести своеобразную форму контроля со стороны американской администрации за чувствительными национальными данным.

По наблюдениям The Washington Post, Мелони рискует отношениями и с европейскими партнерами, поддерживая Маска. Но она остается непреклонной и даже защитила миллиардера, когда тот, не подбирая выражения, критиковал лидеров Германии и Великобритании в своей соцсети Х.

"Когда мне говорят об угрозе демократии, я должна заметить, что он не первый известный и богатый человек, выражающий свое мнение, — сказала она. — В чем проблема?"

Верит в "мир через силу"

Одна из тем, в которой у Мелони и Маска мнения расходятся, — война в Украине. В отличие от опального миллиардера, который верит в быстрое окончание войны и высмеивает украинского президента, премьер Италии настаивает на справедливом мире для украинцев.

"Мы защищаем Украину, потому что мы знаем цену миру, в котором властвует право сильнейшего", — сказала она в вечер, когда Маск вручал ей упомянутую награду в Нью-Йорке.

"Тем, кто увлекается авторитаризмом, позвольте сказать очень четко: мы будем стоять на защите наших ценностей. Президент Рейган когда-то сказал, что прежде всего мы должны осознать, что ни одно оружие в мире не такое грозное, как воля и моральная отвага свободных мужчин и женщин ", — продолжила премьер, апеллируя к традициям Республиканской партии.

Официальные лица на Западе предполагают, что дружба Мелони с республиканцами может помочь убедить новую администрацию продолжать поддерживать Украину в войне с Россией. Ведь опыт убеждения у премьера уже есть. Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался заблокировать европейскую помощь Украине на сумму 50 миллиардов евро, именно Мелони убедила его не ветировать решение.

В этом месяце премьер Италии высказала мнение, что США не бросят Украину на произвол судьбы. Она напомнила, что во время первого президентского срока Трамп показал, что способен совмещать дипломатию и сдерживание, и к вопросу завершения войны в Украине он, вероятно, подойдет таким же образом. По ее словам, республиканец неоднократно говорил о "достижении мира через силу".

"Я всегда считала, что единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров — это создать для нее сложную ситуацию", — сказала она. "Отказ от Украины на этом этапе был бы ошибкой", — добавила политик.

К слову, кроме "химии" с Трампом и Маском, Мелони всегда ладила с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их встречи постоянно сопровождаются объятиями, широкими улыбками и атмосферой взаимного уважения.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В процентном отношении вклад Италии в военную поддержку Киева уступает показателям Германии или Франции, но не менее важен. В отличие от других стран итальянское правительство редко анонсирует передачу вооружения для Украины, и информация остается засекреченной. В настоящее время из Рима следует уже десятый пакет военной помощи с современным вооружением.

Италия играет ключевую роль в коалиции бронетанковой техники, а также в усилении украинского ПВО. Франко-итальянская система SAMP/T может отслеживать и перехватывать одновременно десятки целей, потому важна для защиты украинских городов от воздушных атак врага.

В 2025 году Рим берет на себя трек послевоенного восстановления украинских территорий. Летом в столице Италии пройдет очередная Конференция по восстановлению Украины, на которую съедутся представители власти, бизнеса, общественного сектора, чтобы искать ресурсы на будущие проекты. Также речь идет о том, чтобы Италия взяла на себя весомый вклад в реконструкцию исторического наследия, пострадавшего от российской агрессии.

Италия под руководством решительной Джорджи Мелони — с Украиной и не планирует бросать Киев ни сейчас, ни в ближайшем будущем. И это очень обнадеживающий сигнал.