Не вздумайте садить эти 6 овощей рядом с томатами: урожаю будет "крышка"

Учитывайте, что с 6 культурами помидоры не порадуют урожаем

​При планировании посадок помидоров, которые с каждым годом только дорожают, важно учитывать совместимость растений. Это обеспечит им здоровый рост и высокий урожай. Некоторые овощи могут негативно влиять на помидоры из-за конкуренции за ресурсы, распространения болезней или вредителей.

При посадке овощей в открытый грунт важно учитывать не только сроки посева, но и совместимость растений. Например, томаты уживаются далеко не со всеми культурами. Об этом пишет express.

Что нельзя сажать возле помидоров

Картофель и баклажаны

Они подвержены тем же болезням и вредителям, что и помидоры. Если одно растение заражено, высока вероятность, что пострадают и остальные. Картофель способен передавать томатам вредителей, например жуков, а также опасную болезнь — фитофтороз.

Кабачки и огурцы

Густая листва этих растений затеняет почву, из-за чего она высыхает медленнее, чем в местах, где растут помидоры. Это повышает риск заражения мучнистой росой всех трех культур.

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Капуста

Это растение из семейства крестоцветных может замедлять рост томатов, поскольку обе культуры конкурируют за одни и те же питательные вещества. Более того, капуста выделяет химические соединения, способные препятствовать усвоению микроэлементов помидорами из почвы.

Кукуруза

Тоже не лучший сосед для помидоров. Кукурузная совка способна повредить соседей, поэтому высаживать эти культуры рядом не рекомендуется.

Напомним, что на огороде важно грамотное соседство разных растений. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя сажать возле картофеля, моркови, перца и других овощей.