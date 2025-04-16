Картофель вырастет крупным: при посадке добавьте в лунки один "секретный" ингредиент

Урожай получится действительно крупным и здоровым

В конце апреля многие огородники начинают посадку картофеля — одного из главных овощей на грядке. А чтобы урожай порадовал крупными клубнями, стоит учитывать важные нюансы и использовать простые, но эффективные лайфхаки.

Необязательно прибегать к "химии", чтобы вырастить крупный и щедрый урожай картофеля. Существуют простые методы, которые действительно работают — один из таких секретов раскрыли в материале Prostoway.

Что добавить при посадке картофеля, чтобы он вырос огромным

Чтобы картофель уродился крупным и здоровым, в каждую лунку перед посадкой огородникам советуют положить золу, луковую шелуху и "секретный" ингредиент — горох (не более 3 горошин). Зачем это делать?

При посадке овоща часто добавляют горсть золы, потому что она является источником калия, а этот микроэлемент делает растения здоровыми и крепкими. Более того, зола улучшает структуру почвы, облегает доступ кислорода к корням, защищая картофель от грибка и других болезней.

Что касается луковой шелухи, то она обладает природными антибактериальными свойствами и помогает защитить картофель от вредителей. Еще этот ингредиент улучшает состав почвы, обогащая ее важными микроэлементами.

А вот зачем добавлять горох, мало кто знает, но именно он позволяет вырастить крупный урожай. Дело в том, что на корнях горошин образовываются азотные шарики, которые выделяют в почву азот. Этот микроэлемент помогает картофелю расти здоровым и огромным.

Как вырастить крупный картофель, Фото: Freepik

Но учитывая, что горох созревает раньше картофеля, его стручки нужно будет срезать, но выкидывать их не стоит. Лучше оставить стебли между рядами картофеля, чтобы они послужили отличной мульчей.

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