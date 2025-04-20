Счастливой Пасхи! Красочные поздравления в открытках и стихах для родных и друзей

Отправьте родным красивую открытку с поздравлениями

Светлый праздник Пасхи в 2025 году выпадает на воскресенье, 20 апреля. Этот день наполняет сердца верующих радостью, напоминая о торжестве жизни и надежды.

Пасха — один из самых значимых христианских праздников, который символизирует Воскресение Иисуса Христа после его распятия. Этот день считается победой жизни над смертью, света над тьмой, добра над злом.

"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток и теплых стихов, которые можно отправить своим родным и друзьям, чтобы поздравить с праздником Пасхи. Пожелайте им мира, счастья и благословения!

Поздравляем с Пасхой 2025!

Со светлой Пасхой поздравляю!

Пусть жизнь наполнит благодать,

Тепла и радости желаю,

Печалям дверь не открывать!

Пусть добрый Ангел за спиною

Тебя от горя защитит,

Достатком, счастьем и покоем

Тебя пусть небо наградит

Открытки со светлым праздником Пасхи

Благая весть пришла с небес:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Навстречу празднику спеша,

Ликует и поет душа!

Вас с Пасхой поздравляю я.

Живите в радости, друзья.

Пусть будет жизнь полна чудес.

Воистину Христос воскрес!

Красивые картинки-поздравления с Пасхой

Случилось чудо из чудес —

Христос воскрес! Христос воскрес!

И в этот праздник, в светлый час

Пусть каждый похвалу воздаст.

Пусть счастья будет полон дом,

Пусть все здоровы будут в нём.

Улыбку, щедрость и веселье

Пусть вам подарит воскресенье.

Пусть весть, сошедшая с небес,

Оповестит: "Христос воскрес!"

Со светлым праздником Пасхи

Пусть день святого Воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и теплом согреет

От всех ненастий мир спасет!

Красивые открытки с Пасхой 2025

Вот и снова праздник Пасха. Христос воскрес!

Снова жизнь подарит много радостных чудес.

Пусть в дома приходит счастье за накрытый стол,

И удачу в жизни личной, каждый чтоб нашел!

Открытки с Пасхой 2025

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пасхальное поздравление не ограничивается днем религиозного праздника. Православная традиция учит здороваться словами "Христос воскрес!" от Пасхи до Вознесения Господня.