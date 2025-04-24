"Мона Лиза" уже не та: если бы известных героев картин рисовали после пасхальных застолий (фото)

Зачем пугаться цифры на весах, если можно посмеяться над ней

Празднование Пасхи и приготовления к ней приносят радость. Тем более что в Светлый праздник Воскресения Христова на столе традиционно будет множество ярких вкусностей. Кое-где их так много, что приходится думать, куда все девать. А те блюда, которые все же осилили за столом, отражаются на фигуре.

Всем знаком страх перед тем, когда нужно становиться на весы после пасхальных праздников, понимая, что в свои джинсы из прошлого сезона можешь и не влезть. Чтобы легче пережить этот маленький стресс, "Телеграф" попросил ИИ показать, что было бы, если бы героев и героинь известных картин рисовали после Пасхи.

Название картины "Крик" хорошо описывает ситуацию. Автор оригинала Эдвард Мунк

Мона Лиза и ее послепраздничная версия от Gemini

Грустные супруги с картины "Американская готика" сбросили стресс

"Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера имеет такой же загадочный взгляд и в послепраздничной версии от нейросети Reve

Наконец-то мы увидели черты лица загадочного мужчины с картины Рене Магритта "Сын человеческий"

Автопортрет Ван Гога и портрет художника от ИИ, если бы он ел пасочки

Тем временем на носу у украинцев уже поминальные дни и к ним продолжаются приготовления. Так что "Телеграф" рассказывает, почему на кладбище не стоит нести искусственные цветы. Лучше сходить за настоящими, ведь засушенный букет со временем все равно будет выглядеть органичнее, чем выцветший пластик. Кроме того, остатки тысяч искусственных букетов затем попадают в окружающую среду, которая волнует экологов. А вот аспектом, за который волнуются многие молодые люди, когда идет с родственниками на кладбище, есть традиции. Мы расскажем вам, что не стоит делать на кладбище, чтобы не разгневать высшие силы и более осведомленных родственников.