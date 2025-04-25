Были почти в каждом серванте. За сколько можно продать статуэтки из СССР

Больше всего ценятся произведения из фарфора

В советские времена было немало странных и культовых вещей, которые сейчас продают за большие деньги. К примеру, фарфоровые статуэтки, которые были почти в каждой квартире в СССР, стоят от 5,7 тысячи грн.

Об этом свидетельствует объявление на портале продаж подержанных вещей. Владелец выставил на продажу немалую коллекцию, где даже есть культовые герои из мультфильма "Три казака".

В объявлении указано, что все статуэтки в идеальном состоянии, без трещин и сколов. Изготовлены из фарфора в 60-е годы. Стоимость статуэток разная, есть единичные экземпляры, а есть пары и т.д. На фото видно, что статуэтки даже сохранили свой цвет и не выцвели от воздействия солнечных лучей. Однако есть среди выставленных на продажу и странноватые модели, например голая женщина.

Сколько стоят статуэтки

"Казак с трубкой", Коростенский завод — 2900 грн

"Диана охотница", Городницкий завод — 1500 грн

"Кот и повар", 60-е годы, Полонский завод — 1700 грн

"Продавец вина", 60-е годы, Полонский завод — 1500 грн

"Девушка", Коростенский завод — 700 грн

"Девушка гуцулка", Коростенский завод — 700 грн

"Майская ночь", Киевский завод — 2100 грн.

"Украинский сувенир", Полонский завод — 400 грн

"Девушка с грибами", Полонский завод — 400 грн

"Казак Мамай", Киевский завод — 1400 грн

"Казаки умный, храбрый, сильный", Коростенский завод — 5700 грн

Ранее "Телеграф" рассказывал, что легендарные часы Montana продают за привлекательную сумму.