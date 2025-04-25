Были почти в каждом серванте. За сколько можно продать статуэтки из СССР
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Больше всего ценятся произведения из фарфора
В советские времена было немало странных и культовых вещей, которые сейчас продают за большие деньги. К примеру, фарфоровые статуэтки, которые были почти в каждой квартире в СССР, стоят от 5,7 тысячи грн.
Об этом свидетельствует объявление на портале продаж подержанных вещей. Владелец выставил на продажу немалую коллекцию, где даже есть культовые герои из мультфильма "Три казака".
В объявлении указано, что все статуэтки в идеальном состоянии, без трещин и сколов. Изготовлены из фарфора в 60-е годы. Стоимость статуэток разная, есть единичные экземпляры, а есть пары и т.д. На фото видно, что статуэтки даже сохранили свой цвет и не выцвели от воздействия солнечных лучей. Однако есть среди выставленных на продажу и странноватые модели, например голая женщина.
Сколько стоят статуэтки
- "Казак с трубкой", Коростенский завод — 2900 грн
- "Диана охотница", Городницкий завод — 1500 грн
- "Кот и повар", 60-е годы, Полонский завод — 1700 грн
- "Продавец вина", 60-е годы, Полонский завод — 1500 грн
- "Девушка", Коростенский завод — 700 грн
- "Девушка гуцулка", Коростенский завод — 700 грн
- "Майская ночь", Киевский завод — 2100 грн.
- "Украинский сувенир", Полонский завод — 400 грн
- "Девушка с грибами", Полонский завод — 400 грн
- "Казак Мамай", Киевский завод — 1400 грн
- "Казаки умный, храбрый, сильный", Коростенский завод — 5700 грн
Ранее "Телеграф" рассказывал, что легендарные часы Montana продают за привлекательную сумму.