Больше, чем просто отель: история здания, которое считается одним из символов Днепра
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Как легендарный Дом врача пережил империю, войны и перестройку
Старые здания – это не просто стены и крыши, а настоящие свидетели времени. Они помогают почувствовать атмосферу ушедших эпох, хранят в себе множество историй и напоминают о людях, которые строили и меняли города. Одно из таких зданий в Днепре – известная гостиница "Украина", история которой началась более века назад.
В начале XX века на углу Екатерининского проспекта и Первозвановской улицы находился торговый ряд, принадлежавший купцу I гильдии Прокофию Белявскому. Позже собственником стал — Владимир Хренников. Именно он вынашивал идею построить на этом месте доходный дом, который бы стал деловым, культурным и архитектурным центром Екатеринослава. В 1909 году он расширил участок, выкупив часть соседней территории, а уже в октябре 1910 года состоялась закладка здания.
Проект здания в стиле украинского модерна Хренников выполнил сам, вдохновляясь идеями Дмитрия Яворницкого. В работе также участвовали молодые петербургские архитекторы. В 1914 году горожане увидели монументальное четырехэтажное здание с белоснежными фасадами, яркой майоликой, запорожскими окнами и крышей из красной черепицы. Особенно впечатлял вход в театр "Паласс", где на стене из майолики был изображен ковер с павлинами и цветами, а внутри висели люстры в форме кораблей в духе Киевской Руси.
Жизнь внутри здания была такой же насыщенной, как и его архитектура. Уже с 1914 года здесь начали работать магазины, кинотеатр, а позже — художественный музей. В 1920-1930-х годах здание активно использовали советские учреждения: райком партии, профсоюзы, клуб врачей, а также театр юного зрителя "Пионер". В это же время дом получил прозвище "Дом врача" из-за размещения в нем медицинского клуба и библиотеки. Внутренняя планировка несколько раз менялась, но капитального ремонта здание не знало вплоть до 1936 года, когда отреставрировали крышу.
Во время Второй мировой войны судьба здания сложилась трагично. Сначала в нем разместили немецкий кинотеатр и административные учреждения. Здесь же хранились уцелевшие архивы и городские планы. Но в октябре 1943 года, отступая, немецкие войска подожгли здание. От прежнего великолепия остались только закопченные стены.
К восстановлению дома Хренникова приступили в 1952 году. Через два года в здании открылась гостиница "Украина". При реконструкции старались сохранить облик фасадов, но архитектура крыши была значительно упрощена: исчезли башни, балконы и многие декоративные элементы. Внутреннее пространство также перестроили — появились стандартные гостиничные номера и ресторан.
В советское время здесь жили партийные работники, работал ресторан, а позже — обычные горожане. А в 1990-х годах гостиницу капитально реставрировали с участием ирландской компании I.F.H.
Тогда же была открыта современная версия здания — "Гранд Отель Украина" с казино. Реставрация вернула зданию часть утерянного шарма, обновив его для нового времени, но с уважением к истории.
Отель пережил пожар в 2011 году, в результате которого был утрачен купол центральной башни. Примечательно, что крупные часы не пострадали. Однако целый год, вплоть до 2012-го, над ними развевался синий пластиковый навес. В 2012 году куполу вернули первоначальный вид.