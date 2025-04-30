Больше, чем просто отель: история здания, которое считается одним из символов Днепра

Как легендарный Дом врача пережил империю, войны и перестройку

Старые здания – это не просто стены и крыши, а настоящие свидетели времени. Они помогают почувствовать атмосферу ушедших эпох, хранят в себе множество историй и напоминают о людях, которые строили и меняли города. Одно из таких зданий в Днепре – известная гостиница "Украина", история которой началась более века назад.

В начале XX века на углу Екатерининского проспекта и Первозвановской улицы находился торговый ряд, принадлежавший купцу I гильдии Прокофию Белявскому. Позже собственником стал — Владимир Хренников. Именно он вынашивал идею построить на этом месте доходный дом, который бы стал деловым, культурным и архитектурным центром Екатеринослава. В 1909 году он расширил участок, выкупив часть соседней территории, а уже в октябре 1910 года состоялась закладка здания.

Завершение строительства Дома Хренникова в Днепре, 1913 год

Проект здания в стиле украинского модерна Хренников выполнил сам, вдохновляясь идеями Дмитрия Яворницкого. В работе также участвовали молодые петербургские архитекторы. В 1914 году горожане увидели монументальное четырехэтажное здание с белоснежными фасадами, яркой майоликой, запорожскими окнами и крышей из красной черепицы. Особенно впечатлял вход в театр "Паласс", где на стене из майолики был изображен ковер с павлинами и цветами, а внутри висели люстры в форме кораблей в духе Киевской Руси.

Жизнь внутри здания была такой же насыщенной, как и его архитектура. Уже с 1914 года здесь начали работать магазины, кинотеатр, а позже — художественный музей. В 1920-1930-х годах здание активно использовали советские учреждения: райком партии, профсоюзы, клуб врачей, а также театр юного зрителя "Пионер". В это же время дом получил прозвище "Дом врача" из-за размещения в нем медицинского клуба и библиотеки. Внутренняя планировка несколько раз менялась, но капитального ремонта здание не знало вплоть до 1936 года, когда отреставрировали крышу.

Дом Хренникова, 1920 год

Во время Второй мировой войны судьба здания сложилась трагично. Сначала в нем разместили немецкий кинотеатр и административные учреждения. Здесь же хранились уцелевшие архивы и городские планы. Но в октябре 1943 года, отступая, немецкие войска подожгли здание. От прежнего великолепия остались только закопченные стены.

Осень 1943 года

К восстановлению дома Хренникова приступили в 1952 году. Через два года в здании открылась гостиница "Украина". При реконструкции старались сохранить облик фасадов, но архитектура крыши была значительно упрощена: исчезли башни, балконы и многие декоративные элементы. Внутреннее пространство также перестроили — появились стандартные гостиничные номера и ресторан.

В советское время здесь жили партийные работники, работал ресторан, а позже — обычные горожане. А в 1990-х годах гостиницу капитально реставрировали с участием ирландской компании I.F.H.

"Гранд Отель Украина", фото Wikipedia/Дмитрий Загорулько

Тогда же была открыта современная версия здания — "Гранд Отель Украина" с казино. Реставрация вернула зданию часть утерянного шарма, обновив его для нового времени, но с уважением к истории.

Отель пережил пожар в 2011 году, в результате которого был утрачен купол центральной башни. Примечательно, что крупные часы не пострадали. Однако целый год, вплоть до 2012-го, над ними развевался синий пластиковый навес. В 2012 году куполу вернули первоначальный вид.