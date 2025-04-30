С Днем пограничника! Яркие открытки и поздравления своими словами для украинских защитников

Дату этого праздника перенесли с 28 на 30 апреля еще в 2018 году

Второй месяц весны в Украине был насыщен многими праздниками и событиями, одним из которых является День пограничника. Его отмечают сегодня, 30 апреля. Это важный праздник для каждой страны, ведь пограничники надежно оберегают государственную границу и на суше, и на море. Но в Украине, которая продолжает страдать от российской агрессии, он имеет особое значение.

День пограничника в Украине — это важная дата, наполненная гордостью и благодарностью. Сегодня, когда страна продолжает бороться за свою независимость и территориальную целостность, роль пограничников является особенно значимой. Украинские защитники стоят на передовой, оберегая рубежи нашего государства от врагов и обеспечивая нашу безопасность.

"Телеграф" по случаю праздника подготовил подборку поздравительных открыток и пожеланий в прозе. Поздравьте своих родных, близких и друзей с профессиональным праздником, поблагодарите их за труд и пожелайте мужества, терпения и отваги!

С Днем пограничника Украины 2025

Поздравляю с Днем пограничника! Желаю сохранить свое здоровье крепким и стальным, желаю оставаться мужественным и отважным. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды за окном.

Поздравления с Днем пограничника 30 апреля

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю продвижения, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, не будет суетной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

Как поздравить с Днем пограничника 30 апреля

Уважаемые пограничники! От всего сердца поздравляю Вас с праздником, который символизирует веру в справедливость и готовность к чрезвычайным испытаниям. Желаю Вам воодушевления, мужества и отваги в работе во благо нашего государства.

Открытки с Днем пограничника Украины 2025

Поздравляю с Днем пограничника, который является праздником мужества, преданности и бескомпромиссной защиты границ нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и высокого настроения в исполнении ваших почетных обязанностей.

День пограничника Украины 30 апреля

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