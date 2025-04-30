З Днем прикордонника! Яскраві листівки та привітання своїми словами для українських захисників

Дату цього свята перенесли з 28 на 30 квітня ще у 2018 році

Другий місяць весни в Україні був насичений багатьма святами та подіями, одним із яких є День прикордонника. Його святкують сьогодні, 30 квітня. Це важливе свято для кожної країни, адже прикордонники надійно оберігають державний кордон на суші та на морі. Але в Україні, яка продовжує страждати від російської агресії, він має особливе значення.

День прикордонника в Україні — це важлива дата, наповнена гордістю та вдячністю. Сьогодні, коли країна продовжує боротися за свою незалежність та територіальну цілісність, роль прикордонників є особливо важливою. Українські захисники стоять на передовій, оберігаючи межі нашої держави від ворогів та забезпечуючи нашу безпеку.

"Телеграф" з нагоди свята підготував добірку вітальних листівок та побажань у прозі. Привітайте своїх рідних, близьких та друзів з професійним святом, подякуйте їм за працю та побажайте мужності, терпіння та відваги!

З Днем прикордонника України 2025

Вітаю з професійним святом — Днем прикордонника! Бажаю просування, великих досягнень, хоробрості, сміливості, доблесті, справедливості і сил. Нехай робота буде в задоволення, не буде марною і конфліктною. Бажаю особистісного зростання, безпеки і вірних друзів. Зі святом!

Привітання з Днем прикордонника 30 квітня

Вітаю з Днем прикордонника! Бажаю зберегти своє здоров'я міцним і сталевим, бажаю залишатися мужнім і відважним. Удачі у всіх справах, щастя і любові, успіху, добробуту, поваги і сонячної погоди за вікном.

Як привітати з Днем прикордонника 30 квітня

Вітаю з Днем прикордонника, який є святом мужності, відданості і безкомпромісного захисту кордонів нашої країни. Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та високої настрою у виконанні ваших почесних обов'язків.

Листівки з Днем прикордонника України 2025

Шановні прикордонники! Від щирого серця вітаю Вас зі святом, яке символізує віру в справедливість та готовність до надзвичайних випробувань. Бажаю Вам наснаги, мужності та відваги у роботі на благо нашої держави.

День прикордонника України 30 квітня

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