У соседей потечет слюна: из каких дров получается пожарить вкуснейший шашлык

Не все деревья подходят для того, чтобы жарить мясо

Шашлык имеет много рецептов маринада с добавлением различных специй, заправок и соусов. А что если не мариновать, а обратить внимание на дрова?

"Телеграф" расскажет, какие дрова использовать, чтобы мясо на огне было вкуснее. А также, каких деревьев в приготовлении блюда нужно избегать.

Дрова для курицы и свинины

Фруктовые деревья, особенно яблоня и вишня, считаются лучшим выбором для приготовления шашлыка. Они придают мясу приятный сладковатый аромат и легкий дымный привкус , идеально подходят для свинины и птицы.

Какие дрова подойдут для говядины

Дубовые дрова лучше всего подходят для говядины. Они горят долго, обеспечивают равномерный жар и придают мясу насыщенный дымный аромат.

Виноградная лоза, распространенная на юге Украины и Грузии, также считается отличным выбором для шашлыка. Мясо, приготовленное на виноградной лозе, приобретает особый аромат с фруктовыми нотками.

Эти дрова лучше не использовать

Не рекомендуется использовать хвойные породы деревьев (сосна, ель). Поскольку содержащиеся в них смолы могут придать мясу неприятную горечь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 5 простых лайфхаках для быстрой уборки.