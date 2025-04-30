У соседей потечет слюна: из каких дров получается пожарить вкуснейший шашлык
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Не все деревья подходят для того, чтобы жарить мясо
Шашлык имеет много рецептов маринада с добавлением различных специй, заправок и соусов. А что если не мариновать, а обратить внимание на дрова?
"Телеграф" расскажет, какие дрова использовать, чтобы мясо на огне было вкуснее. А также, каких деревьев в приготовлении блюда нужно избегать.
Дрова для курицы и свинины
Фруктовые деревья, особенно яблоня и вишня, считаются лучшим выбором для приготовления шашлыка. Они придают мясу приятный сладковатый аромат и легкий дымный привкус, идеально подходят для свинины и птицы.
Какие дрова подойдут для говядины
Дубовые дрова лучше всего подходят для говядины. Они горят долго, обеспечивают равномерный жар и придают мясу насыщенный дымный аромат.
Виноградная лоза, распространенная на юге Украины и Грузии, также считается отличным выбором для шашлыка. Мясо, приготовленное на виноградной лозе, приобретает особый аромат с фруктовыми нотками.
Эти дрова лучше не использовать
Не рекомендуется использовать хвойные породы деревьев (сосна, ель). Поскольку содержащиеся в них смолы могут придать мясу неприятную горечь.
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