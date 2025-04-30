Пора готовить кошельки: сколько будем платить за свет летом

Стоимость электроэнергии зафиксировали на полгода

С 1 мая действие льготного тарифа на электроотопление заканчивается.

Такую цену Кабмин утвердил до 31 октября 2025 года. Также будет действовать льготный ночной тариф для тех, у кого двухзонные счетчики. Он будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

Тарифы для многозонных счетчиков остались в силе.

В настоящее время по стране продолжаются восстановительные работы. Россияне повредили или разрушили около 10 гВт генерирующих мощностей — примерно такое количество электроэнергии недавно потеряли сразу три страны Европы во время масштабного блекаута, однако им восстановить мощности гораздо проще.

Пока в Украине потребление выросло не сильно — конец апреля оказался не очень жарким. Дальше ситуация может измениться. Из-за жары вырастет потребность в электроэнергии для охлаждения, поэтому потребление будет только расти. Специалисты советуют не прятать далеко генераторы и инверторы, ведь возможны отключения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не проблемами с энергетикой на следующий отопительный сезон пугают украинцев. Эксперты предполагают, что из-за нехватки газа в домах украинцев будет не очень тепло.