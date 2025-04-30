"Лозиной по ягодицам": психолог объяснила, почему Бенюк ошибается и как воспитывать детей без травм

Кандидат психологических наук рассказала, как достучаться до детей вместо физических наказаний

Недавно актер Богдан Бенюк высказался за физическое наказание детей за русский язык. В частности, он говорил : "Береш лозину. И по жопе лозиной, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык…" . Его слова об избиении "прутом" вызвали волну обсуждений среди родителей и экспертов. Некоторые поддержали комика, другие же наоборот считают, что ни русский язык, ни какая-либо другая причина не являются поводом к избиению детей.

Редакция "Телеграфа" обратилась к психологу с вопросом, можно ли использовать физические наказания в воспитании детей. Светлана Арефния, кандидат психологических наук и практикующий психотерапевт категорически выступила против таких методов.

"Никаких ситуаций, которые оправдывали бы физическое насилие над ребенком, не существует. Избиение — это не метод воспитания, а форма агрессии и насилия от взрослого, который имеет власть и не контролирует свои эмоции", — отмечает эксперт.

По словам психолога, такие действия приводят к эмоциональным и психологическим травмам ребенка, формированию тревожного или агрессивного типа привязанности, а также искаженному представлению о любви, силе и безопасности.

Относительно оправдания физических наказаний людьми, воспитанными в советских традициях, Арефния объясняет, что это следствие межпоколенческой травмы. "Советская система насилия была нормативной: наказание отождествляли с заботой, авторитарность — с дисциплиной, страх — с уважением", — отмечает психолог.

Как украинцам справиться с испытаниями, которые легли на наши плечи в связи с войной, Светлана Арефния объясняла "Телеграфу" в интервью: "Война, как Голодомор, травмировала украинцев на поколение вперед, но нация выстоит".

А что же вместо физических наказаний?

Современные исследования в области психологии доказывают, что существуют другие средства воспитания, которые не травмируют ребенка.

Психологиня предлагает действенные средства взаимодействия с ребенком:

разговор, установление правил, объяснение границ;

тайм-ауты для успокоения ребенка и родителей;

развитие эмоционального интеллекта через обучение ребенка называть и управлять своими эмоциями;

собственный пример взрослого – спокойное, аргументированное и последовательное поведение.

Наказание должно быть как коррекция поведения через осознание последствий.

Правильные способы наказания детей:

1. Естественные последствия – не захотел ребенок одевать пальто – идет без него – замерзает.

2. Логические последствия – ребенок что-то разлил или разбил – вытирает.

3. Ограничение удовольствий – не хочет делать уроки – не даете гаджеты.

4. Тайм-аут – время на успокоение без наказания.

5. Восстановление – ребенок что-то испортил – помогает исправить.

"Удар — это крик бессилия. Разговор — это язык силы", — заключает психолог, подчеркивая, что взрослые должны воспитывать ребенка из-за сохранения ощущения безопасности и достоинства как личности.

Также ранее Телеграф писал, что психолог объяснила, как война с Россией бьет по миллионам украинцев. Они не доверяют даже брату.