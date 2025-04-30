"Прутом по сідницях": психолог пояснила, чому Бенюк помиляється і як виховувати дітей без травм

Кандидатка психологічних наук розповіла, як достукатись до дітей замість фізичних покарань

Нещодавно актор Богдан Бенюк висловився за фізичне покарання дітей за використання російської мови. Зокрема, він казав: "Береш прут. І по сраці прутом, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова…". Його слова про побиття "прутом" викликали хвилю обговорень серед батьків та експертів. Дехто підтримав коміка, інші ж навпаки вважають, що ні російська мова, ні будь-яка інша причина не є приводом до побиття дітей.

Редакція "Телеграфу" звернулася до психологині з питанням, чи можна використовувати фізичні покарання у вихованні дітей. Світлана Арефнія, кандидат психологічних наук та практикуючий психотерапевт, категорично виступила проти таких методів.

"Жодних ситуацій, які б виправдовували фізичне насильство над дитиною, не існує. Побиття — це не метод виховання, а форма агресії та насилля від дорослого, що має владу і не контролює своїх емоцій", — наголошує експертка.

За словами психологині, такі дії призводять до емоційних і психологічних травм дитини, формування тривожного або агресивного типу прив'язаності, а також спотвореного уявлення про любов, силу та безпеку.

Щодо виправдання фізичних покарань людьми, вихованими в радянських традиціях, Арефнія пояснює, що це є наслідком міжпоколіннєвої травми. "Радянська система насильства була нормативною: покарання ототожнювали з турботою, авторитарність — із дисципліною, страх — із повагою", — зазначає психологиня.

А як українцям впоратись з випробуваннями, які лягли на наші плечі у зв'язку з війною, Світлана Арефнія пояснювала "Телеграфу" в інтерв'ю: "Війна, як Голодомор, травмувала українців на покоління вперед, але нація вистоїть".

А що натомість?

Натомість сучасні дослідження в галузі психології доводять, що існують інші засоби виховання, які не травмують дитину.

Психологиня пропонує дієві засоби взаємодії з дитиною:

розмова, встановлення правил, пояснювання меж;

тайм-аути для заспокоєння дитини і батьків;

розвиток емоційного інтелекту через навчання дитини називати та управляти своїми емоціями;

власний приклад дорослого — спокійна, аргументована й послідовна поведінка.

Покарання має бути, як корекція поведінки через усвідомлення наслідків.

Правильні способи покарання дітей:

1. Природні наслідки — не захотіла дитина одягати пальто — йде без нього — замерзає.

2. Логічні наслідки — дитина щось розлила чи розбила — витирає.

3. Обмеження задоволень — не хоче робити уроки — не даєте гаджети.

4. Тайм-аут — час на заспокоєння без покарання.

5. Відновлення — дитина щось зіпсувала — допомагає виправити.

"Удар — це крик безсилля. Розмова — це мова сили", — підсумовує психологиня, підкреслюючи, що дорослі повинні виховувати дитину через збереження відчуття безпеки і гідності як особистості.

Також раніше "Телеграф" писав, що психолог пояснила, як війна з Росією б’є по мільйонах українців. Вони не довіряють навіть брату.