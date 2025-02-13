Схватка нарцисса с психопатом: названо слабое место Трампа в диалоге с Путиным

Клиент уверен, что он сверху, что он ведет, и все получается, как он хочет, делится мыслями психологиня

Политический психолог Светлана Чунихина проанализировала телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Она убеждена, что происходит схватка нарцисса с психопатом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам, то, что мы видим у Путина с Трампом, это вербовка в прямом эфире.

Чунихина проанализировала беседу двух лидеров. Женщина назвала три шага.

"Шаг первый: Путин публично присоединяется к трамповской картине мира об украденных 2020 выборах и о том, что война не началась бы, если бы их не украли.

Шаг второй: Путин повышает ставки в трамповском презрении к Европе, будто намекая, что здесь можно сильно не церемониться, рассказывая о помахивании европейским хвостиком у американской ноги. Трамп это оценил, о чем радостно сообщил в своей соцсети.

Шаг третий: телефонный разговор, который, скорее всего, первый личный. На уже разогретого предыдущей вербовкой Трампа, по-видимому, рухнул такой мощный поток лести, что он счел необходимым похвастаться этим публично: мол, Путин цитировал мои гениальные высказывания о здравом смысле", — говорится в ее сообщении.

По ее словам, самое показательное, что клиент уверен, что он сверху, что он ведет, и все получается как он хочет. Хотя Чунихина говорит, ведут его. На глазах у изумленной публики.

"У Юнга как-то спросили, что будет, если Гитлера, Муссолини и Сталина запереть в одной комнате с минимумом еды, кто победит? Победит самый жестокий, сказал Юнг, это Сталин. Так собственно и получилось",

Психолог добавляет, что здесь стычка нарцисса с психопатом. А Трамп психологически гораздо более уязвим. У него есть "точка боли" — он нуждается в других людях, чтобы получать от них подтверждение своего великолепия и предпочтения.

"Люди вроде Трампа презирают других (тех, кто слабее и хуже), но нуждаются в них. А особенно они нуждаются в одобрении тех, кого считают сильнее и лучше, кого не совсем презирают, а скорее даже восхищаются. Это очевидная и простая в использовании уязвимость", — охарактеризовала Чунихина.

Что касается психопатов, то такой точки боли нет, им никто не нужен (психологически). Другие люди для них – только картонные фигурки, которые можно легко переставлять туда-сюда.

"И теперь Путин точно знает, что Трамп сделан из того же картона, что и все остальные. Только красного цвета с надписью мейк Америка грейт эгейн. Но так даже проще", — подытожила она.

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