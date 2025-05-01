Как Россия находит киллеров в Украине для покушений на публичных людей и политиков

Приоритет отдают бывшим военным и копам

На фоне покушения на известного активиста и волонтера Сергея Стерненко у многих возникает вопрос: как Россия находит в Украине киллеров и исполнителей покушений. Действительно ли агентам Кремля легко завербовать кого-либо.

"Телеграф" решил выяснить этот вопрос и найти ответ. Заметим, что, учитывая данные полиции и Службы безопасности Украины, чаще всего исполнителями преступлений становятся украинцы с пророссийскими или радикальными взглядами.

Одним из основных путей поиска киллеров является сеть и так называемый даркнет. Агенты Кремля обращают внимание на активных пользователей, критикующих власть, поддерживающих пророссийское мнение и использующих российские соцсети.

Особое внимание обращают на бывших военных, полицейских или людей из подобных отраслей. К тому же не оставляют без внимания лиц с судимостями. Ведь это будет способствовать более качественному "выполнению задачи". В большинстве своем этих исполнителей либо шантажируют наличием компромата, либо просто предлагают деньги.

Отладка "контакта" фактически второй этап вербовки. Он проходит в мессенджерах в специальных закрытых чатах. С исполнителем обычно контактирует какой-нибудь посредник, поэтому киллеры не всегда знают "заказчика", особенно если это российская спецслужба.

Также одними из наиболее вероятных потенциальных исполнителей могут стать люди, имеющие родственников в оккупации или России, ведь этим их могут шантажировать. Людей, на которых не нашли рычаг влияния, агенты подкупают, предлагая немалые деньги "за работу". Некоторым даже обещают сразу же убежище в России. К примеру, за убийство главы общественного формирования "киллеру" предлагали $100 тыс.

К тому же, большую роль в выборе исполнителя "заказа" играет умение пользоваться оружием, его наличие и место жительства. Ведь заказчикам легче выбирать сразу местных, учитывая тот факт, что обычно они не выполняют обещаний с вывозом в Россию и выплатой денег. Содействуют этому украинские спецслужбы, которые почти всегда ловят преступников с поличным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о всех подробностях нападений на Стерненко, раненного из пистолета 1 мая.