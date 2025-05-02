Не выбрасывайте кофейную гущу: она станет сокровищем для вашего огорода

Этот способ поможет вырастить лучшие овощи

Украинские дачники открыли новый способ использования кофейной гущи, которая обычно попадает в мусорку. Оказывается, этот ароматный остаток от утреннего кофе может стать ценным помощником на огороде, снабжая растения питательными веществами и защищая их от вредителей.

Кофейную гущу используют как удобрение для рассады или цветов. В соцсетях много видео по этой теме.

Натуральное удобрение

Кофейная гуща содержит важные макро- и микроэлементы, такие как азот, фосфор, калий, магний и кальций. Эти вещества способствуют росту растений, улучшают структуру почвы, делая ее рыхлой и помогают удерживать влагу.

Особенно полезна гуща для культур, которые любят слегка кислую почву, таких как томаты, огурцы, перец, редис, картофель, лук и разнообразная зелень.

Защита от вредителей

Аромат кофе отпугивает многих вредителей, в том числе улиток, мышей и муравьев. Рассыпая высушенную гущу меж рядами растений либо по периметру грядок, можно сделать естественный барьер, который защитит сбор без использования хим средств. ​

Способы использования

Сухая подкормка. Высушенную кофейную гущу смешивают с землей и вносят в почву во время посадки или вокруг стеблей растений.

Жидкая подкормка. Гущу вместе с остатками кофе собирают в емкость и используют для полива растений под корень, после чего поливают чистой водой.

Мульчирование. Рассыпают гущу вокруг растений, что помогает удерживать влагу, угнетает рост сорняков и постепенно обогащает почву питательными веществами.

Важно помнить, что перед использованием гуща следует хорошо высушить во избежание появления плесени. Также не рекомендуется использовать гущу из кофе, приготовленного с молоком, поскольку это может привести к развитию нежелательных микроорганизмов в почве.

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