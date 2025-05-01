Как в сказке: где находится "Тоннель любви", который стоит увидеть своими глазами

Это место известно далеко за пределами Украины

В Ровенской области, недалеко от поселка Клевань, расположен один из самых романтичных уголков Украины — туннель любви. Этот природный феномен привлекает тысячи туристов своей красотой и атмосферой загадочности.

"Телеграф" рассказывает, чем уникален туннель и как до него добраться.

Природное чудо на железнодорожном пути

Тоннель любви образовался на участке железнодорожного пути, ведущего от Клевани к Оржеву. Благодаря регулярному движению промышленного поезда, ветви деревьев и кустов, растущих по обе стороны пути, сформировали плотный зеленый коридор арочной формы. Этот "живой тоннель" простирается на несколько километров и поражает своей симметрией и природной гармонией. ​

Легенды и романтические традиции

С туннелем любви связано много легенд. Одна из них рассказывает о влюбленной паре, которая не могла быть вместе из-за социальных барьеров. Они тайно встречались в туннеле, где их сердца были свободны от чужих предубеждений. Люди говорят, что этот тоннель стал символом настоящей любви и исполнения самых заветных желаний.

Другая легенда утверждает, что если влюбленная пара пройдет под туннелем вместе с закрытыми глазами, их любовь станет вечной и никогда не угаснет. Также есть традиция привязывать на ветки деревьев ленты с влюбленными именами, что символизирует их неразрывное единство.

Кроме того, есть поверья — влюбленные должны поцеловаться в то время, когда по туннелю проедет поезд и непременно загадает одно желание на двоих.

Место для фотосессии и кинематографа

Благодаря своей уникальной красоте, "Тоннель любви" стал популярным местом для фотосессий, особенно среди молодоженов. Его волшебная атмосфера также привлекла кинематографистов: в 2014 году японский режиссер Акиоши Имазаки снял романтическую драму "Клевань: Туннель Любви", сюжет которой напрямую связан с этим местом. ​

Как туда добраться

Туристический объект "Тоннель любви" расположен примерно в 25 км от города Ровно. Удобнее всего добраться до него на автомобиле. Доехать до Клеваня можно маршрутным такси (едет каждые 30 минут) с Ровенского ж/д вокзала. Также в поселке есть станция, куда можно доехать на электричке.

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