Релиз GTA VI перенесли: когда выйдет игра и сколько будет стоить в Украине

Долгожданная многими геймерами игра GTA 6 не выйдет осенью 2025 года, как ожидалось ранее. Разработчики сообщили, что только 26 мая 2026 года владельцы PS5 и Xbox Series S/X смогут впервые запустить шестую часть культового экшена. Компьютерную версию игры не анонсировали до сих пор, однако ожидается, что ее релиз может произойти в течение года после выхода на консоли.

В своем сообщении разработчики заявили, что релиз откладывается из-за того, что им нужно больше времени для того, чтобы выпустить максимально качественный продукт, который так ждут фанаты. Они сказали, что им очень жаль из-за того, что дата выпуска продукта оказалась значительно более поздней, чем ожидали поклонники.

"С каждой новой игрой наша цель всегда была – не просто оправдать, но и превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auro VI не станет исключением. Надеемся, вы поймете, что нам нужно это дополнительное время, чтобы выпустить продукт того уровня качества, которого вы ожидаете и заслуживаете", – сообщили в Rockstar.

Аналитики и фанаты ожидают, что цена на игру составит около 100 американских долларов – около 4 176 украинских гривен на 2 мая. Цены на "делюкс" и коллекционерское издание могут быть выше. Специалисты отмечают, что Rockstar уже вложила более миллиарда долларов в разработку игры. Ожидается, что GTA 6 всколыхнет мир игр, поскольку ее предшественница продала более 185 миллионов копий, что делает ее второй популярной игрой всех времен после Minecraft.

В новой части GTA впервые появится главная героиня женщина. Персонажка по имени Люсия дебютировала в тюрьмовом комбинезоне в официальном трейлере и приняла участие в подготовке к ограблениям вместе с загадочным партнером Джейсоном. Их дуэт фанаты уже успели окрестить "современным Бонни и Клайдом".

Игрокам станет доступна система двойного протагониста, как у GTA V, что позволит переключаться между Люсией и ее партнером в реальном времени. Еще одной важной особенностью станет усовершенствованная система NPC – искусственный интеллект неигровых персонажей будет реагировать на действия игрока гораздо более естественно, создавая больше непредсказуемых ситуаций.

Несмотря на традиционную закрытость студии Rockstar, в 2022 году проект получил серьезную утечку: хакер обнародовал более 90 видео с незавершенным игровым процессом. Виновником инцидента оказался 18-летний парень, связанный с хакерской группой Lapsus$. Его впоследствии задержали в Великобритании, а суд признал его психически непригодным для судебного разбирательства. В Rockstar заявили, что утечка не повлияет на график разработки: "Мы продолжим работу над следующей частью Grand Theft Auto, как и планировалось".

Фанаты предполагают, что такой вид может выглядеть картой игры:

Сравнение графики GTA 6 с предыдущей частью игры:

GTA 5 vs GTA 6 Graphic Comparison.

You can clearly see the difference.

GTA 6's gonna be crazy! 🔥🌴 pic.twitter.com/IXcHbNZPXh