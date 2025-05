Реліз GTA VI перенесли: коли вийде гра і скільки коштуватиме в Україні

Довгоочікувана багатьма геймерами гра GTA 6 не вийде восени 2025 року, як очікувалося раніше. Розробники повідомили, що тільки 26 травня 2026 року власники PS5 та Xbox Series S/X зможуть вперше запустити шосту частину культового екшену. Комп’ютерну версію гри не анонсували й досі, однак очікується, що її реліз може статися протягом року після виходу на консолі.

У своєму дописі розробники заявили, що реліз відкладається через те, що їм потрібно більше часу для того, аби випустити максимально якісний продукт, який так чекають фанати. Вони сказали, що їм дуже шкода через те, що дата випуску продукту виявилася значно пізнішою, ніж очікували прихильники.

"З кожною новою грою наша ціль завжди була – не просто виправдати, а й перевершити ваші очікування, і Grand Theft Auro VI не стане виключенням. Сподіваємося, ви зрозумієте, що нам потрібен цей додатковий час, аби випустити продукт того рівня якості, якого ви очікуєте та заслуговуєте", – повідомили в Rockstar Games.

Аналітики та фанати очікують, що ціна на гру становитиме близько 100 американських доларів – близько 4 176 українських гривень станом на 2 травня. Ціни на "делюкс" та колекціонерське видання можуть бути вищими. Спеціалісти зазначають, що компанія Rockstar вже вклала більше мільярда доларів в розробку гри. Очікується, що GTA 6 сколихне світ ігор, оскільки її попередниця продала понад 185 мільйонів копій, що робить її другою найпопулярнішою грою всіх часів після Minecraft.

У новій частині GTA вперше з’явиться головна героїня-жінка. Персонажка, на ім'я Люсія, дебютувала у в’язничному комбінезоні в офіційному трейлері та взяла участь у підготовці до пограбувань разом із загадковим партнером Джейсоном. Їхній дует фанати вже встигли охрестити "сучасною Бонні та Клайдом".

Гравцям стане доступна система подвійного протагоніста, як у GTA V, що дозволить перемикатися між Люсією та її партнером у реальному часі. Ще однією важливою особливістю стане вдосконалена система NPC – штучний інтелект неігрових персонажів реагуватиме на дії гравця значно природніше, створюючи більше непередбачуваних ситуацій.

Попри традиційну закритість студії Rockstar, у 2022 році проєкт зазнав серйозного витоку: хакер оприлюднив понад 90 відео з незавершеним ігровим процесом. Винуватцем інциденту виявився 18-річний юнак, пов'язаний з хакерською групою Lapsus$. Його згодом затримали у Великій Британії, а суд визнав його психічно непридатним до судового розгляду. У Rockstar заявили, що витік не вплине на графік розробки: "Ми продовжимо роботу над наступною частиною Grand Theft Auto, як і планувалося".

Фанати припускають, що такий вигляд може мати карта гри:

Порівняння графіки GTA 6 з попередньою частиною гри:

GTA 5 vs GTA 6 Graphic Comparison.

You can clearly see the difference.

GTA 6's gonna be crazy! 🔥🌴 pic.twitter.com/IXcHbNZPXh