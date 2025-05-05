Первые кандидаты в Алькатрас? Кого могут перевести в тюрьму-остров, если Трамп восстановит ее (фото)
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Алькатрас не функционировал как тюрьма 60 лет
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о его намерении возобновить работу Алькатраса как тюрьмы, возникает вопрос: кто из современных заключенных США может туда попасть и за какие преступления. Однако запуск тюрьмы-острова влетит бюджету Штатов в копеечку.
"Телеграф" решил выяснить этот вопрос и обратился к искусственному интеллекту чат GPT. Заметим, что во время работы Алькатраса как федеральной тюрьмы туда попадали самые известные заключенные, такие как Аль Капоне.
Кто из современных заключенных мог бы сидеть в Алькатрасе
Обычно в эту тюрьму переводили особо опасных преступников, часто нарушавших внутренний порядок или совершивших ужасные преступления. Однако были и случаи, когда в Алькатрасе попадали по собственному желанию.
По мнению ИИ, в Алькатрасе могли бы оказаться:
- Хоаким Гусман Лоэра, "Эль Чапо" — лидер мексиканского наркокартеля Sinaloa. Его многократные побеги из тюрем Мексики уже стали легендами. "Эль Чапо" приговорен к пожизненному заключению и еще дополнительно 30 лет. Он был бы идеальным кандидатом в Алькатрас из-за побега, масштабного преступления и международной угрозы.
- Ларри Нассар был врачом олимпийской сборной США. Он совершил сексуальное насилие над более чем 300 девушками. Он получил три отдельных приговора, но общий срок – более 100 лет, с максимальной суммой 360 лет. Фактически это пожизненное заключение с 2017 года.
- Джохар Царнаев — гражданин США чеченского происхождения. Он вместе с братом ответственен за теракт во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Тогда в результате использования самодельных взрывных устройств погибли три человека, более 260 получили ранения. Брат Джохара Тамерлан погиб в перестрелке с полицией, а его задержали. После длительного судебного процесса его приговорили к смертной казни, но дата исполнения приговора неизвестна.
- Ларри Гувер – один из самых влиятельных криминальных авторитетов в США и лидер банды Gangster Disciples. Его приговорили к шести пожизненным срокам.
- Терри Николс – американский террорист. Он 19 апреля 1995 вместе с Тимоти Маквеем организовал теракт в Оклахома-Сити. Тогда взорвался грузовик у федерального здания Альфреда П. Мерра. Погибли 168 человек, из них 19 детей, более 600 получили ранения. Получил до 161 пожизненного срока.
Заметим, что в Алькатрас ранее отправляли преступников, представлявших угрозу безопасности людей, имевших значительные внешние связи и авторитет, а также совершивших ужасающие преступления.
Сколько будет стоить возобновление работы Алькатрас
Подсчитать точные расходы пока невозможно, но счет идет на миллионы. В среднем из бюджета США Трампу нужно будет потратить $150–200 млн, не считая ежегодных операционных расходов.
Однако, по мнению ИИ, функционирование Алькатраса как туристического центра гораздо более выгодно для бюджета, чем возобновление работы тюрьмы. Ведь ежегодно на содержание тюрьмы-острова нужно будет выделять $70–100 миллионов в год, а это гораздо больше, чем тратят на среднюю американскую тюрьму. Как туристическое место Алькатрас приносит прибыль около $20 млн.
Раньше "Телеграф" рассказывал, как выглядит самая старая тюрьма в Украине. Когда-то это был женский монастырь, а затем место, где содержались заключенные, проводили допросы, казни и массовые расстрелы.