Первые кандидаты в Алькатрас? Кого могут перевести в тюрьму-остров, если Трамп восстановит ее (фото)

Алькатрас не функционировал как тюрьма 60 лет

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о его намерении возобновить работу Алькатраса как тюрьмы, возникает вопрос: кто из современных заключенных США может туда попасть и за какие преступления. Однако запуск тюрьмы-острова влетит бюджету Штатов в копеечку.

"Телеграф" решил выяснить этот вопрос и обратился к искусственному интеллекту чат GPT. Заметим, что во время работы Алькатраса как федеральной тюрьмы туда попадали самые известные заключенные, такие как Аль Капоне.

Кто из современных заключенных мог бы сидеть в Алькатрасе

Обычно в эту тюрьму переводили особо опасных преступников, часто нарушавших внутренний порядок или совершивших ужасные преступления. Однако были и случаи, когда в Алькатрасе попадали по собственному желанию.

По мнению ИИ, в Алькатрасе могли бы оказаться:

Хоаким Гусман Лоэра, "Эль Чапо" — лидер мексиканского наркокартеля Sinaloa. Его многократные побеги из тюрем Мексики уже стали легендами. "Эль Чапо" приговорен к пожизненному заключению и еще дополнительно 30 лет. Он был бы идеальным кандидатом в Алькатрас из-за побега, масштабного преступления и международной угрозы.

Хоаким Гусман Лойера, "Эль Чапо"

Ларри Нассар был врачом олимпийской сборной США. Он совершил сексуальное насилие над более чем 300 девушками. Он получил три отдельных приговора, но общий срок – более 100 лет, с максимальной суммой 360 лет. Фактически это пожизненное заключение с 2017 года.

Ларри Нассар

Джохар Царнаев — гражданин США чеченского происхождения. Он вместе с братом ответственен за теракт во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Тогда в результате использования самодельных взрывных устройств погибли три человека, более 260 получили ранения. Брат Джохара Тамерлан погиб в перестрелке с полицией, а его задержали. После длительного судебного процесса его приговорили к смертной казни, но дата исполнения приговора неизвестна.

Джохар Царнаев

Ларри Гувер – один из самых влиятельных криминальных авторитетов в США и лидер банды Gangster Disciples. Его приговорили к шести пожизненным срокам.

Ларри Гувер

Терри Николс – американский террорист. Он 19 апреля 1995 вместе с Тимоти Маквеем организовал теракт в Оклахома-Сити. Тогда взорвался грузовик у федерального здания Альфреда П. Мерра. Погибли 168 человек, из них 19 детей, более 600 получили ранения. Получил до 161 пожизненного срока.

Терри Николс

Заметим, что в Алькатрас ранее отправляли преступников, представлявших угрозу безопасности людей, имевших значительные внешние связи и авторитет, а также совершивших ужасающие преступления.

Сколько будет стоить возобновление работы Алькатрас

Подсчитать точные расходы пока невозможно, но счет идет на миллионы. В среднем из бюджета США Трампу нужно будет потратить $150–200 млн, не считая ежегодных операционных расходов.

Однако, по мнению ИИ, функционирование Алькатраса как туристического центра гораздо более выгодно для бюджета, чем возобновление работы тюрьмы. Ведь ежегодно на содержание тюрьмы-острова нужно будет выделять $70–100 миллионов в год, а это гораздо больше, чем тратят на среднюю американскую тюрьму. Как туристическое место Алькатрас приносит прибыль около $20 млн.

Раньше "Телеграф" рассказывал, как выглядит самая старая тюрьма в Украине. Когда-то это был женский монастырь, а затем место, где содержались заключенные, проводили допросы, казни и массовые расстрелы.