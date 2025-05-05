Перші кандидати в Алькатрас? Кого можуть перевести у в’язницю-острів, якщо Трамп відновить її (фото)
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Алькатрас не функціонував як в'язниця 60 років
На тлі заяв президента США Дональда Трампа про його намір відновити роботу Алькатрасу як в'язниці, виникає питання: а хто з сучасних ув'язнених США може туди потрапити і за які злочини. Однак запуск в'язниці-острова влетить бюджету Штатів в копієчку.
"Телеграф" вирішив з'ясувати це питання і звернувся до штучного інтелекту чат GPT. Зауважимо, що під час роботи Алькатрасу як федерально в'язниці туди потрапляли найвідоміші в'язні, такі як Аль Капоне.
Хто з сучасних в'язнів міг би сидіти в Алькатрасі
Зазвичай до цієї в'язниці переводили особливо небезпечних злочинців, які часто порушували внутрішній порядок або скоїли жахливі злочини. Однак були і випадки, коли в Алькатрас потрапляли за власним бажанням.
На думку ШІ, в Алькатрасі могли б опинитись:
- Хоакім Гусман Лоера, "Ель Чапо" — лідер мексиканського наркокартелю Sinaloa. Його багаторазові втечі з в'язниць Мексики вже стали легендами. "Ель Чапо" засуджений до довічного ув'язнення та ще додатково 30 років. Він був би ідеальним кандидатом до Алькатрасу через втечі, масштабний злочин та міжнародну загрозу.
- Ларрі Нассар — був лікарем олімпійської збірної США. Він вчинив сексуальне насильство над понад 300 дівчатами. Він отримав три окремі вироки, але загальний строк — понад 100 років, з максимальною сумою 360 років. Фактично це довічне ув'язнення з 2017 року.
- Джохар Царнаєв — громадянин США чеченського походження. Він разом з братом відповідальний за теракт під час Бостонського марафону 15 квітня 2013 року. Тоді внаслідок підриву саморобних вибухових пристроїв загинули троє осіб, понад 260 отримали поранення. Брат Джохара Тамерлан загинув у перестрілці з поліцією, а його затримали. Після тривалого судового процесу його засудили до смертної кари, але наразі дата виконання вироку невідома.
- Ларрі Гувер — один з найвпливовіших кримінальних авторитетів у США та лідер банди Gangster Disciples. Його засудили до шести довічних строків.
- Террі Ніколс — американський терорист. Він 19 квітня 1995 року разом із Тімоті Маквеєм організував теракт в Оклахома-Сіті. Тоді вибухнула вантажівка біля федеральної будівлі Альфреда П. Мерра. Загинуло 168 осіб, з них 19 дітей, понад 600 отримали поранення. Отримав до 161 довічного терміну.
Зауважимо, що в Алькатрас раніше відправляли злочинців, які становили загрозу безпеці людей, мали значні зовнішні зв'язки та авторитет, а також скоїли жахливі злочини.
Скільки коштуватиме відновлення роботи Алькатрас
Порахувати точні витрати наразі не можливо, але рахунок йде на мільйони. В середньому з бюджету США Трампу треба буде витратити $150–200 млн, не враховуючи щорічних операційних витрат.
Однак, на думку ШІ, функціонування Алькатрасу як туристичного центру набагато вигідніше для бюджету, ніж відновлення роботи в'язниці. Адже щороку на утримання в'язниці-тюрми слід буде виділяти $70–100 мільйонів на рік, а це набагато більше, ніж витрачають на середню американську в’язницю. Як туристичне місце Алькатрас приносить прибуток приблизно $20 млн.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найстаріша в'язниця в Україні. Колись це був жіночий монастир, а згодом — місце, де утримували в’язнів, проводили допити, страти й масові розстріли.