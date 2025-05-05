Перші кандидати в Алькатрас? Кого можуть перевести у в’язницю-острів, якщо Трамп відновить її (фото)

Алькатрас не функціонував як в'язниця 60 років

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про його намір відновити роботу Алькатрасу як в'язниці, виникає питання: а хто з сучасних ув'язнених США може туди потрапити і за які злочини. Однак запуск в'язниці-острова влетить бюджету Штатів в копієчку.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це питання і звернувся до штучного інтелекту чат GPT. Зауважимо, що під час роботи Алькатрасу як федерально в'язниці туди потрапляли найвідоміші в'язні, такі як Аль Капоне.

Хто з сучасних в'язнів міг би сидіти в Алькатрасі

Зазвичай до цієї в'язниці переводили особливо небезпечних злочинців, які часто порушували внутрішній порядок або скоїли жахливі злочини. Однак були і випадки, коли в Алькатрас потрапляли за власним бажанням.

На думку ШІ, в Алькатрасі могли б опинитись:

Хоакім Гусман Лоера, "Ель Чапо" — лідер мексиканського наркокартелю Sinaloa. Його багаторазові втечі з в'язниць Мексики вже стали легендами. "Ель Чапо" засуджений до довічного ув'язнення та ще додатково 30 років. Він був би ідеальним кандидатом до Алькатрасу через втечі, масштабний злочин та міжнародну загрозу.

Хоакім Гусман Лоера, "Ель Чапо"

Ларрі Нассар — був лікарем олімпійської збірної США. Він вчинив сексуальне насильство над понад 300 дівчатами. Він отримав три окремі вироки, але загальний строк — понад 100 років, з максимальною сумою 360 років. Фактично це довічне ув'язнення з 2017 року.

Ларрі Нассар

Джохар Царнаєв — громадянин США чеченського походження. Він разом з братом відповідальний за теракт під час Бостонського марафону 15 квітня 2013 року. Тоді внаслідок підриву саморобних вибухових пристроїв загинули троє осіб, понад 260 отримали поранення. Брат Джохара Тамерлан загинув у перестрілці з поліцією, а його затримали. Після тривалого судового процесу його засудили до смертної кари, але наразі дата виконання вироку невідома.

Джохар Царнаєв

Ларрі Гувер — один з найвпливовіших кримінальних авторитетів у США та лідер банди Gangster Disciples. Його засудили до шести довічних строків.

Ларрі Гувер

Террі Ніколс — американський терорист. Він 19 квітня 1995 року разом із Тімоті Маквеєм організував теракт в Оклахома-Сіті. Тоді вибухнула вантажівка біля федеральної будівлі Альфреда П. Мерра. Загинуло 168 осіб, з них 19 дітей, понад 600 отримали поранення. Отримав до 161 довічного терміну.

Террі Ніколс

Зауважимо, що в Алькатрас раніше відправляли злочинців, які становили загрозу безпеці людей, мали значні зовнішні зв'язки та авторитет, а також скоїли жахливі злочини.

Скільки коштуватиме відновлення роботи Алькатрас

Порахувати точні витрати наразі не можливо, але рахунок йде на мільйони. В середньому з бюджету США Трампу треба буде витратити $150–200 млн, не враховуючи щорічних операційних витрат.

Однак, на думку ШІ, функціонування Алькатрасу як туристичного центру набагато вигідніше для бюджету, ніж відновлення роботи в'язниці. Адже щороку на утримання в'язниці-тюрми слід буде виділяти $70–100 мільйонів на рік, а це набагато більше, ніж витрачають на середню американську в’язницю. Як туристичне місце Алькатрас приносить прибуток приблизно $20 млн.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найстаріша в'язниця в Україні. Колись це був жіночий монастир, а згодом — місце, де утримували в’язнів, проводили допити, страти й масові розстріли.