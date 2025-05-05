Шашлик з СРСР: що додавали до страви для того самого смаку
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Без гриля та модних маринадів — шашлик в СРСР був задоволенням не на щодень
Зробити насправді смачний шашлик — справа не проста. Треба ретельно обрати дрова та замаринувати м'ясо. В Радянському союзі вихід "на шашлики" був неабиякою подією. Пошук м’яса, приготування маринаду, похід до лісу пішки з важкими сумками — усе це формувало особливий ритуал.
"Телеграф" вирішив нагадати, як готували шашлик в СРСР та чому похід в ресторан за ним був не по кишені багатьом людям. На додачу — рецепт того самого "радянського" шашлику.
Дороге задоволення
В 70-х роках кілограм м’яса коштував 1,70–1,90 рублів. Але головна проблема була не в ціні, а в доступності: хороше м’ясо ще треба було "вполювати". Найкраще м’ясо знаходили на колгоспних ринках, де воно було парним, домашнім, але й суттєво дорожчим — до 3 рублів за кілограм. У кафе за порцію шашлику 150 г просили 1,23 рубля.
В польових умовах все не просто
Мангали, решітки, розпалювачі? Про це навіть не мріяли. У кого були металеві шампури — вважай, зірка свята. Мангал будували з цеглин або ж шампури клали на рогульки. Багато з собою не брали — важко нести все на собі.
Маринад для шашлику
Оскільки м'ясо було часто не найкращої якості, доводилось використовувати різні хитрощі, щоб його пом'якшити. Серед популярних інгредієнтів — оцет. Також до класичного рецепта входили цибуля, перець, лавровий лист. Іноді додавали цукор, гірчицю або навіть… горілку з мінералкою. Найкраще — маринувати всю ніч.
Один із рецептів звучить так:
- 1 кг м’яса
- 500 г цибулі кільцями
- сіль, перець, 1 ч.л. цукру
- 2 ст.л. столового оцту
Маринували м’ясо шарами, чергуючи цибулю та м'ясо, іноді ставили під гніт, придавивши гантелею. Якщо м'ясо було жорстке — чергували з салом.
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