Шашлик з СРСР: що додавали до страви для того самого смаку

Без гриля та модних маринадів — шашлик в СРСР був задоволенням не на щодень

Зробити насправді смачний шашлик — справа не проста. Треба ретельно обрати дрова та замаринувати м'ясо. В Радянському союзі вихід "на шашлики" був неабиякою подією. Пошук м’яса, приготування маринаду, похід до лісу пішки з важкими сумками — усе це формувало особливий ритуал.

"Телеграф" вирішив нагадати, як готували шашлик в СРСР та чому похід в ресторан за ним був не по кишені багатьом людям. На додачу — рецепт того самого "радянського" шашлику.

Дороге задоволення

В 70-х роках кілограм м’яса коштував 1,70–1,90 рублів. Але головна проблема була не в ціні, а в доступності: хороше м’ясо ще треба було "вполювати". Найкраще м’ясо знаходили на колгоспних ринках, де воно було парним, домашнім, але й суттєво дорожчим — до 3 рублів за кілограм. У кафе за порцію шашлику 150 г просили 1,23 рубля.

Ціни в шашличній в Києві в 1972 році

Шашлик з яловичини - дороге задоволення за 150 грамів

В польових умовах все не просто

Мангали, решітки, розпалювачі? Про це навіть не мріяли. У кого були металеві шампури — вважай, зірка свята. Мангал будували з цеглин або ж шампури клали на рогульки. Багато з собою не брали — важко нести все на собі.

Їсти шашлик таким чином могли тільки на свята

Маринад для шашлику

Оскільки м'ясо було часто не найкращої якості, доводилось використовувати різні хитрощі, щоб його пом'якшити. Серед популярних інгредієнтів — оцет. Також до класичного рецепта входили цибуля, перець, лавровий лист. Іноді додавали цукор, гірчицю або навіть… горілку з мінералкою. Найкраще — маринувати всю ніч.

Один із рецептів звучить так:

1 кг м’яса

500 г цибулі кільцями

сіль, перець, 1 ч.л. цукру

2 ст.л. столового оцту

Маринували м’ясо шарами, чергуючи цибулю та м'ясо, іноді ставили під гніт, придавивши гантелею. Якщо м'ясо було жорстке — чергували з салом.

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