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С Днем пехоты ВСУ: красивые картинки и открытки для поздравлений военных

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Поздравьте военных с этим важным праздником Новость обновлена 06 мая 2025, 12:17
Поздравьте военных с этим важным праздником. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день в Украине отмечается День пехоты

Каждый год 6 мая в Украине отмечается важный профессиональный праздник — День пехоты Вооруженных сил Украины. В этот день принято поздравлять военных, которые несут службу в подразделениях пехоты, а также вспоминать их важный труд на фронте. Также в честь праздника украинским военным выдают медали и награды.

День пехоты ВСУ был учрежден в Украине в 2019 указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

К слову, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, 6 мая 1648 года, казачье войско во главе с Богданом Хмельницким разбило армию Речи Посполитой под Желтыми Водами.

Главная цель праздника Дня пехоты ВСУ – это почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В этот день самое время поздравить знакомых и близких военных, которые служат в пехоте.

"Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли отправить украинским военным в соцсетях и мессенджерах.

День пехоты ВСУ 6 мая, открытки, картинки
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Теги:
#Праздник #Открытки #День пехоты