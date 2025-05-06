С Днем пехоты ВСУ: красивые картинки и открытки для поздравлений военных

В этот день в Украине отмечается День пехоты

Каждый год 6 мая в Украине отмечается важный профессиональный праздник — День пехоты Вооруженных сил Украины. В этот день принято поздравлять военных, которые несут службу в подразделениях пехоты, а также вспоминать их важный труд на фронте. Также в честь праздника украинским военным выдают медали и награды.

День пехоты ВСУ был учрежден в Украине в 2019 указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

К слову, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, 6 мая 1648 года, казачье войско во главе с Богданом Хмельницким разбило армию Речи Посполитой под Желтыми Водами.

Главная цель праздника Дня пехоты ВСУ – это почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В этот день самое время поздравить знакомых и близких военных, которые служат в пехоте.

"Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли отправить украинским военным в соцсетях и мессенджерах.

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