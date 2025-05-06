З Днем піхоти ЗСУ: красиві картинки та листівки для поздоровлень військових

Цього дня в Україні відзначається День піхоти

Щороку 6 травня в Україні відзначається важливе професійне свято – День піхоти Збройних сил України. Цього дня прийнято вітати військових, які несуть службу у підрозділах піхоти, а також згадувати їхню важливу працю на фронті. Також на честь свята українським військовим видають медалі та нагороди.

День піхоти ЗСУ було засновано в Україні у 2019 указом тодішнього президента Петра Порошенка. До речі, дату свята обрали невипадково. Справа в тому, що саме цього дня, 6 травня 1648 року, козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким розбило армію Речі Посполитої під Жовтими Водами.

Головна мета свята Дня піхоти ЗСУ – це вшанувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Цього дня саме час привітати знайомих та близьких військових, які служать у піхоті.

"Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли відправити українським військовим у соцмережах та месенджерах.

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