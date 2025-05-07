Полочка, столик и даже комод. Не выбрасывайте старые чемоданы, они станут "изюминкой" вашего дома

Немного фантазии и труда и ваша квартира будет радовать эксклюзивным интерьером

Ремонт требует много средств и усилий, но иногда старые вещи могут стать основой для интересных и практических решений. К примеру старые чемоданы могут превратиться в дизайнерскую мебель.

"Телеграф" рассказывает, что можно сделать из старых чемоданов. Их можно использовать для создания прикроватной тумбы, журнального столика или даже комода.

Многоуровневая полка из чемоданов разных размеров придаст интерьеру динамики. Необходим металлический или деревянный каркас, на который крепятся чемоданы.

Настенный шкафчик для мелочей украсит прихожую. Чемоданы можно отшлифовать и покрыть лаком. Дальше их нужно крепко закрепить на стене и полочка готова.

Также из чемодана можно создать журнальный столик. Покрасив в тон интерьера, их дополняют крепкими ножками. Внутри можно положить журналы или пледы.

Несколько старых чемоданов могут стать импровизированным комодом. Их следует разместить друг на друга и скрепить, чтобы конструкция была устойчивой. Фактуры и фурнитура добавят "комоду" стиля.

А еще чемодан может стать лежанкой для котика или собачки. Для этого в середину чемодана нужно положить что-то мягкое, а стенки обить тканью.

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