Доступны, но недостижимы: какие авто были самыми дешевыми в СССР и кто на них ездил

Пять самых доступных автомобилей СССР

Автомобиль в советское время был не просто транспортным средством, а настоящим символом статуса и благополучия. Даже самые доступные модели оставались роскошью для большинства граждан из-за сложной системы распределения и многолетних очередей.

Для многих семей получение собственного авто становилось событием всей жизни, которого приходилось ждать годами. "Телеграф" расскажет, какие машины считались самыми дешевыми в СССР и кто имел возможность их получить.

"Горбатый" Запорожец — первое народное авто

Запорожец ЗАЗ-965, известный в народе как "Горбатый", стал первым по-настоящему массовым автомобилем для советских граждан. Выпускался он с 1960 по 1969 годы и стоил около 1800 рублей, что делало его самым доступным вариантом на рынке.

Этот компактный автомобиль часто предоставляли людям с инвалидностью по льготным программам, а также работникам заводов и сельского хозяйства. Благодаря своим скромным габаритам и неприхотливости "Горбатый" стал популярен среди рабочих, инженеров и жителей сел.

ЗАЗ-968: улучшенная версия "народного" авто

Преемником "Горбатого" стал ЗАЗ-968, выпускавшийся с 1971 по 1994 год. Цена на него составляла около 3500 рублей, что было существенно дороже предшественника, но все еще доступнее других советских моделей.

Этот автомобиль приобрел популярность среди колхозников, молодых специалистов и рабочих. Многие получали ЗАЗ-968 через государственные программы распределения. Несмотря на невысокую стоимость, этот "Запорожец" оставался дефицитным товаром, который приходилось ждать годами.

Москвич-412: надежность за умеренную цену

Москвич-412 считался более престижным вариантом среди доступных автомобилей. Выпускался с 1967 по 2001 год и стоил около 5000 рублей.

Эту модель ценили за прочность и надежность, а экспортные версии пользовались спросом даже за рубежом.

"Копейка": культовый автомобиль советской эпохи

ВАЗ-2101, или просто "Копейка", стала легендой советского автопрома. Производилась с 1970 по 1988 год и стоила около 5500 рублей.

Эта модель, созданная на базе итальянского Fiat 124, была популярна среди высококвалифицированных специалистов, военных, партийных деятелей и жителей крупных городов. Из-за чрезвычайного спроса и ограниченного количества очереди на "Копейку" часто растягивались на 5-7 лет.

ИЖ-2125 "Комби": практичность превыше всего

Универсал ИЖ-2125 "Комби" выпускался с 1973 по 1997 год и имел стоимость около 6000 рублей. Этот автомобиль снискал популярность среди жителей сельской местности.

Главным преимуществом "Комби" была его емкость и практичность. По своим характеристикам он стал идеальным вариантом для тех, кто нуждался в пространстве для перевозки вещей или поездок на природу.

Система распределения автомобилей в СССР была сложной и непрозрачной. Машины нельзя было просто купить по желанию — они распределялись из-за очередей, льготных программ и специальных квот. Большая часть авто поступала к гражданам в соответствии с их социальным статусом, профессиональной деятельностью или особыми потребностями.

Такой подход создавал огромные списки ожидания и превращал приобретение машины в сверхсложный процесс для рядовых граждан. Даже самые дешевые модели оставались недостижимой мечтой для многих семей, ведь ожидание могло длиться десятилетиями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему все мужчины в СССР мечтали стать таксистами. Эта работа давала не только официальную зарплату, но и возможность подзаработать "в обход" государственной системы.