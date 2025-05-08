Зачем Католической церкви нужен Папа Римский и каковы его обязанности

У Папы есть собственный штат монахинь и камердинер

В Ватикане уже второй день выбирают нового Папу Римского, но у некоторых до сих пор есть вопросы: зачем Папа католической церкви и чем он занимается.

Как отмечает BBC News, в католическом христианстве Папа Римский одна из главных фигур церкви. И ответ на вопрос о его значимости кроется в Библии.

Отмечается, что в священном письме Иисус называет своего ученика Симона Петром, что означает "скала". Таким образом он показывает задачу, которую он должен выполнять.

"И говорю я тебе, что ты скала, и на этой скале построю церковь свою" (от Матфея 16:18).

Из этого следует, что католики считают Папу преемником святого Петра. То есть, он лидер и важнейшая часть католической церкви.

"Он служит ориентиром для католиков и подсказывает, как преодолевать жизненные дилеммы — большие и малые. Он также помогает младшим церковным лидерам понять, в каком направлении вести свои общины", — говорится в материале.

К тому же чествование католиками Папы можно заметить по толпам людей, которые съезжаются со всего мира, чтобы услышать как понтифик проводит мессу на площади святого Петра.

Что именно делает Папа Римский

Папа Римский – духовный лидер более 1,4 миллиарда католиков во всем мире. Его считают преемником святого Петра. В христианстве Иисус – сын Божий, а святой Петр – одним из 12 апостолов. Именно поэтому католики верят, что Папа напрямую связан с Иисусом.

После избрания Папы, конклав провозглашает на балконе собора святого Петра известные слова: "Habemus Papam!" (У нас есть Папа! – ред.). После этого новый понтифик выходит на балкон и произносит свое первое благословение.

На большие религиозные праздники или другие даты Папа Римский на этом балконе совершает благословения, а в соборе святого Петра ведет богослужение. У понтифика есть личный штат монахинь, ведущих его хозяйство, готовящих и убирающих, может также иметь личного камердинера. К тому же у Папы есть целая команда людей, пишущих речи и т.д.

"Раз в пять лет понтифик должен встретиться с более чем 5000 епископов со всего мира. Это примерно 1000 в год или 20 в неделю. В наши дни частью обязанностей Папы стали заграничные поездки", — говорится в материале.

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