Может случиться беда: что категорически запрещено делать 10 мая
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Верующие соблюдают некоторые запреты в этот день, чтобы не попасть впросак
Сегодня православные христиане и греко-католики чтят память апостола Симона Зилота (Кананита) и святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. По новому церковному календарю это событие приходится именно на 10 мая.
Симон Зилот — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, прозванный Зилотом. По преданию Симон проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. Он принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа, возможно, в Абхазии или Персии.
Мощи Симона хранятся в двух местах. В частности, в Новоафонском монастыре в Абхазии и базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне.
Традиции и приметы 10 мая
В народе этот день называли "Семен Зильник". В этот день собирали лечебные травы и верили, что они обладают целебной силой. Знахари считали, что именно 10 мая нужно идти в лес за травами и именно в этот день они приобретают сильнейшую силу.
- до рассвета поют птицы — ждите дождя;
- крот разбрасывает вокруг норы землю — погода будет дождливая;
- ветер с дождем в этот день — скоро потеплеет;
- дождь 10 мая – лето будет холодным.
Что нельзя делать 10 мая
- работать в земле — в этот день земля должна отдохнуть;
- ссориться и злословить — скоро случится беда;
- выпивать алкоголь – день следует провести в чистоте мыслей;
- обманывать кого-то – навлечете на себя беду.
Именины 10 мая
Свои именины в этот день отмечают Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.
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