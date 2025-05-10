Может случиться беда: что категорически запрещено делать 10 мая

Верующие соблюдают некоторые запреты в этот день, чтобы не попасть впросак

Сегодня православные христиане и греко-католики чтят память апостола Симона Зилота (Кананита) и святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. По новому церковному календарю это событие приходится именно на 10 мая.

Симон Зилот — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, прозванный Зилотом. По преданию Симон проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. Он принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа, возможно, в Абхазии или Персии.

Мощи Симона хранятся в двух местах. В частности, в Новоафонском монастыре в Абхазии и базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне.

Традиции и приметы 10 мая

В народе этот день называли "Семен Зильник". В этот день собирали лечебные травы и верили, что они обладают целебной силой. Знахари считали, что именно 10 мая нужно идти в лес за травами и именно в этот день они приобретают сильнейшую силу.

до рассвета поют птицы — ждите дождя;

крот разбрасывает вокруг норы землю — погода будет дождливая;

ветер с дождем в этот день — скоро потеплеет;

дождь 10 мая – лето будет холодным.

Что нельзя делать 10 мая

работать в земле — в этот день земля должна отдохнуть;

ссориться и злословить — скоро случится беда;

выпивать алкоголь – день следует провести в чистоте мыслей;

обманывать кого-то – навлечете на себя беду.

Фото: freepik

Именины 10 мая

Свои именины в этот день отмечают Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.

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