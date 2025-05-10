Може трапитися біда: що категорично заборонено робити 10 травня

Віряни дотримуються деяких заборон в цей день, щоб не втрапити у халепу

Сьогодні, православні християни та греко-католики вшановує пам’ять апостола Симона Зилота (Кананіта) та святителя Симона, єпископа Володимирського і Суздальського. За новим церковним календарем, ця подія припадає саме на 10 травня.

Симон Зилот — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який мав прізвисько Зилот. За переказами, Симон проповідував у Іудеї, Єгипті, Лівії, Киринеї та Британії. Він прийняв мученицьку смерть на Чорноморському узбережжі Кавказу, можливо, в Абхазії або Персії.

Мощі Симона зберігаються у двох місцях. Зокрема, в Новоафонському монастирі в Абхазії та базиліці апостола Андрія Первозванного в Кельні.

Традиції та прикмети 10 травня

Цей день у народі називали "Семен Зільник". Цього дня збирали лікувальні трави і вірили, що вони мають цілющу силу. Знахарі вважали, що саме 10 травня треба йти до лісу за травами і саме в цей день вони набувають найсильнішої сили.

до світанку співають птахи — чекайте на дощ;

кріт розкидає навколо нори землю — погода буде дощовою;

вітер із дощем в цей день — скоро потеплішає;

дощ 10 травня — літо буде холодним.

Що не можна робити 10 травня

працювати в землі — цього дня земля повинна відпочити;

сваритися і лихословити — скоро трапиться біда;

випивати алкоголь — день варто провести у чистоті думок;

обманювати когось — накличете на себе біду.

Фото: freepik

Іменини 10 травня

Свої іменини в цей день відзначають Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.

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