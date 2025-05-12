Этот день может лишить вас удачи: чего нельзя делать 12 мая
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Почему сегодня нельзя избегать людей и грустить
В понедельник, 11 мая, православные верующие и греко-католики почитают одного из самых ранних отцов христианской церкви Епифания Кипрского. Раньше святого вспоминали 25 мая, но с переходом на новоюлианский календарь дата почитания изменилась.
Святой Епифаний Кипрский, также известный как Саламинский, — палестинский святой IV века, занимавший пост епископа Саламина на острове Кипр. Он прославился как автор богословских трудов и ярый противник ересей.
Епифаний снискал репутацию непримиримого борца за чистоту христианской веры. По преданию, однажды он воскресил сына язычника, тем самым засвидетельствовав силу веры в Единого Бога.
В народе день 12 мая называли Рябиновкой, поскольку именно в это время начинала цвести рябина. Считалось, что это дерево оберегает от бед, поэтому его старались сажать рядом с домом, особенно если в семье есть дети.
Что нельзя делать 12 мая
- Гневаться и думать о плохом — можно навлечь проблемы на себя и членов семьи.
- Оставаться дома в одиночестве, отгораживаться от мира — никогда не женитесь либо брак будет несчастливым.
- Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается — к череде неудач.
Народные приметы 12 мая
- Мало звезд на небе — к теплой погоде.
- Ветреный, холодный день — признак дождей в июне.
- На востоке небо красное – к сухому лету.
- На прудах появились листья кувшинок – больше холодов не будет.
У кого именины 12 мая
Сегодня именины празднуют Герман, Епифаний, Иван, Семен и Евдокия.
Праздники и события 12 мая
- Международный день медицинской сестры (International Nurses Day)
- День синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day)
- Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях
- День экологического образования
- Всемирный день борьбы с меланомой (World Melanoma Day)
- День осведомленности о фибромиалгии (Fibromyalgia Awareness Day)
- Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите
Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.