Этот день может лишить вас удачи: чего нельзя делать 12 мая

Почему сегодня нельзя избегать людей и грустить

В понедельник, 11 мая, православные верующие и греко-католики почитают одного из самых ранних отцов христианской церкви Епифания Кипрского. Раньше святого вспоминали 25 мая, но с переходом на новоюлианский календарь дата почитания изменилась.

Святой Епифаний Кипрский, также известный как Саламинский, — палестинский святой IV века, занимавший пост епископа Саламина на острове Кипр. Он прославился как автор богословских трудов и ярый противник ересей.

Епифаний снискал репутацию непримиримого борца за чистоту христианской веры. По преданию, однажды он воскресил сына язычника, тем самым засвидетельствовав силу веры в Единого Бога.

В народе день 12 мая называли Рябиновкой, поскольку именно в это время начинала цвести рябина. Считалось, что это дерево оберегает от бед, поэтому его старались сажать рядом с домом, особенно если в семье есть дети.

Фото: freepik

Что нельзя делать 12 мая

Гневаться и думать о плохом — можно навлечь проблемы на себя и членов семьи.

Оставаться дома в одиночестве, отгораживаться от мира — никогда не женитесь либо брак будет несчастливым.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается — к череде неудач.

Народные приметы 12 мая

Мало звезд на небе — к теплой погоде.

Ветреный, холодный день — признак дождей в июне.

На востоке небо красное – к сухому лету.

На прудах появились листья кувшинок – больше холодов не будет.

У кого именины 12 мая

Сегодня именины празднуют Герман, Епифаний, Иван, Семен и Евдокия.

Праздники и события 12 мая

Международный день медицинской сестры (International Nurses Day)

День синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day)

Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях

День экологического образования

Всемирный день борьбы с меланомой (World Melanoma Day)

День осведомленности о фибромиалгии (Fibromyalgia Awareness Day)

Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите

Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.