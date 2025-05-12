Цей день може позбавити вас удачі: чого не можна робити 12 травня

Чому сьогодні не можна уникати людей та сумувати

У понеділок, 11 травня, православні віряни та греко-католики вшановують одного з найраніших отців християнської церкви Єпіфанія Кіпрського. Раніше святого згадували 25 травня, але з переходом на новоюліанський календар дата вшанування змінилася.

Святий Єпіфаній Кіпрський, також відомий як Саламінський, — палестинський святий IV століття, який обіймав посаду єпископа Саламіна на острові Кіпр. Він прославився як автор богословських праць і затятий противник єресей.

Єпіфаній здобув репутацію непримиренного борця за чистоту християнської віри. За переказами, одного разу він воскресив сина язичника, тим самим засвідчивши силу віри в Єдиного Бога.

У народі день 12 травня називали Горобинівкою, оскільки саме в цей час починала цвісти горобина. Вважалося, що це дерево оберігає від бід, тому його намагалися садити поряд із будинком, особливо якщо у сім’ї є діти.

Фото: freepik

Що не можна робити 12 травня

Гніватися і думати про погане — можна накликати проблеми на себе та членів сім’ї.

Залишатися вдома на самоті, відгороджуватися від світу — ніколи не одружитеся або шлюб буде нещасливим.

Відмовляти у допомозі тим, хто її потребує — до низки невдач.

Народні прикмети 12 травня

Мало зірок на небі — на теплу погоду.

Вітряний, холодний день – ознака дощів у червні.

На сході небо червоне — до сухого літа.

На ставках з’явилося листя латаття – більше холодів не буде.

У кого іменини 12 травня

Сьогодні іменини святкують Герман, Єпіфаній, Іван, Семен та Євдокія.

Свята та події 12 травня

Міжнародний день медичної сестри (International Nurses Day)

День синдрому хронічної втоми (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day)

Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання

День екологічної освіти

Всесвітній день боротьби з меланомою (World Melanoma Day)

День поінформованості про фіброміалгію (Fibromyalgia Awareness Day)

Міжнародний день поінформованості про міалгічний енцефаломієліт

Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.