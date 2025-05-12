Цей день може позбавити вас удачі: чого не можна робити 12 травня
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Чому сьогодні не можна уникати людей та сумувати
У понеділок, 11 травня, православні віряни та греко-католики вшановують одного з найраніших отців християнської церкви Єпіфанія Кіпрського. Раніше святого згадували 25 травня, але з переходом на новоюліанський календар дата вшанування змінилася.
Святий Єпіфаній Кіпрський, також відомий як Саламінський, — палестинський святий IV століття, який обіймав посаду єпископа Саламіна на острові Кіпр. Він прославився як автор богословських праць і затятий противник єресей.
Єпіфаній здобув репутацію непримиренного борця за чистоту християнської віри. За переказами, одного разу він воскресив сина язичника, тим самим засвідчивши силу віри в Єдиного Бога.
У народі день 12 травня називали Горобинівкою, оскільки саме в цей час починала цвісти горобина. Вважалося, що це дерево оберігає від бід, тому його намагалися садити поряд із будинком, особливо якщо у сім’ї є діти.
Що не можна робити 12 травня
- Гніватися і думати про погане — можна накликати проблеми на себе та членів сім’ї.
- Залишатися вдома на самоті, відгороджуватися від світу — ніколи не одружитеся або шлюб буде нещасливим.
- Відмовляти у допомозі тим, хто її потребує — до низки невдач.
Народні прикмети 12 травня
- Мало зірок на небі — на теплу погоду.
- Вітряний, холодний день – ознака дощів у червні.
- На сході небо червоне — до сухого літа.
- На ставках з’явилося листя латаття – більше холодів не буде.
У кого іменини 12 травня
Сьогодні іменини святкують Герман, Єпіфаній, Іван, Семен та Євдокія.
Свята та події 12 травня
- Міжнародний день медичної сестри (International Nurses Day)
- День синдрому хронічної втоми (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day)
- Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання
- День екологічної освіти
- Всесвітній день боротьби з меланомою (World Melanoma Day)
- День поінформованості про фіброміалгію (Fibromyalgia Awareness Day)
- Міжнародний день поінформованості про міалгічний енцефаломієліт
Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.