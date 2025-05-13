Зима в конце мая? В нескольких областях кардинально изменится погода (карта)

Оранжевый уровень опасности объявили в нескольких областях

Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшую ночь — с 13 на 14 мая. В частности, во Львовской области температура на поверхности почвы может опуститься до трех градусов мороза.

Об этом предупреждает Львовский РЦГМ. Заморозки ожидаются также в Винницкой и Волынской областях.

По данным метеорологов, на территории Львовщины ночью и утром температура упадет до 0-3 градусов мороза. В самом Львове на почве будет от нуля до минус двух градусов. Синоптики объявили второй уровень опасности – оранжевый.

В Винницкой области также прогнозируют заморозки. На поверхности грунта будет от нуля до -3 градусов. Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов тепла, а днем поднимется до 13-18 градусов. Метеорологи предупреждают, что такой холод может навредить теплолюбивым растениям.

На Волыни синоптики объявили желтый уровень опасности. В Луцке и по всей области на почве будет от нуля до минус трех градусов мороза. Холодная погода продержится ночью и утром 14 мая.

По всей Украине 14 мая будет прохладно. Ночью температура будет 2-7 градусов тепла, днем прогреется до 12-17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. В Карпатах будет холоднее – всего 5-10 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на 14 мая, Укргидрометцентр

В четверг, 15 мая, синоптики прогнозируют дожди в западных и северных областях. В Карпатах осадки будут сильными. На остальной территории ночью сухо, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, иногда порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вторая волна заморозков добивает украинские сады и огороды. В сети множество видео с последствиями ночных температурных "качелей".