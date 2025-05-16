Категорически не делайте этого 16 мая, чтобы не навлечь на родных горе и беды
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Узнайте, почему сегодня нельзя есть ложкой и убираться
В эту пятницу, 16 мая, православные верующие и греко-католики почитают память Феодора Освященного. Ранее святого почитали 25 мая, однако с переходом на новоюлианский церковный календарь дата изменилась.
Феодор родился в Египте в IV веке в обеспеченной и уважаемой христианской семье. В 14 лет он тайно ушел из дома и поступил в монастырь. Позже стал учеником преподобного Пахомия Великого в монастыре Тавеннис, а спустя некоторое время удалился в более уединенную обитель. После кончины Пахомия Феодор возглавил Тавенниский монастырь и впоследствии стал настоятелем всех монастырей Фиваиды.
Феодор был прославлен как святой за божественный дар чудотворения и получил прозвище "Освященный". Он мирно скончался в глубокой старости в 368 году.
В народе святого Феодора прозвали Житником, поскольку именно этот день считался последним сроком для посева жита — злаковых культур вроде пшеницы, ржи, овса и ячменя. 16 мая по традиции варили кашу — чаще всего из пшена, манной крупы или гречки.
Что нельзя делать 16 мая
- Оставлять несъеденную пищу на тарелках — в будущем будете питаться объедками.
- Наводить порядок в доме прежде, чем завершится работа в огороде — урожай окажется бедным.
- Надевать вещи красного цвета – к потере жениха.
- Пользоваться ложками – горе и беда поселятся в доме.
Народные приметы 16 мая
- Кучевые облака быстро движутся в одном направлении — к ясному и сухому дню.
- Лепестки кувшинок показались — к отмене заморозков.
- Солнце печет — к хорошему лету.
- Гром указывает на богатый урожай.
У кого именины 16 мая
Сегодня свои именины отмечают Александр, Георгий, Ефрем, Лаврентий, Федор и Муза.
Праздники и события 16 мая
- Международный день света (International Day of Light)
- День биографов (Biographers Day)
- Международный день виртуального помощника
- Международный день мирного сосуществования
- День барбекю
Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.