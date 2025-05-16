Категорически не делайте этого 16 мая, чтобы не навлечь на родных горе и беды

Узнайте, почему сегодня нельзя есть ложкой и убираться

В эту пятницу, 16 мая, православные верующие и греко-католики почитают память Феодора Освященного. Ранее святого почитали 25 мая, однако с переходом на новоюлианский церковный календарь дата изменилась.

Феодор родился в Египте в IV веке в обеспеченной и уважаемой христианской семье. В 14 лет он тайно ушел из дома и поступил в монастырь. Позже стал учеником преподобного Пахомия Великого в монастыре Тавеннис, а спустя некоторое время удалился в более уединенную обитель. После кончины Пахомия Феодор возглавил Тавенниский монастырь и впоследствии стал настоятелем всех монастырей Фиваиды.

Феодор был прославлен как святой за божественный дар чудотворения и получил прозвище "Освященный". Он мирно скончался в глубокой старости в 368 году.

В народе святого Феодора прозвали Житником, поскольку именно этот день считался последним сроком для посева жита — злаковых культур вроде пшеницы, ржи, овса и ячменя. 16 мая по традиции варили кашу — чаще всего из пшена, манной крупы или гречки.

Фото: freepik

Что нельзя делать 16 мая

Оставлять несъеденную пищу на тарелках — в будущем будете питаться объедками.

Наводить порядок в доме прежде, чем завершится работа в огороде — урожай окажется бедным.

Надевать вещи красного цвета – к потере жениха.

Пользоваться ложками – горе и беда поселятся в доме.

Народные приметы 16 мая

Кучевые облака быстро движутся в одном направлении — к ясному и сухому дню.

Лепестки кувшинок показались — к отмене заморозков.

Солнце печет — к хорошему лету.

Гром указывает на богатый урожай.

У кого именины 16 мая

Сегодня свои именины отмечают Александр, Георгий, Ефрем, Лаврентий, Федор и Муза.

Праздники и события 16 мая

Международный день света (International Day of Light)

День биографов (Biographers Day)

Международный день виртуального помощника

Международный день мирного сосуществования

День барбекю

Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.