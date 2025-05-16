Рус

Категорично не робіть цього 16 травня, щоб не накликати на рідних горе і біди

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яке сьогодні свято — Федір Житник
Яке сьогодні свято — Федір Житник. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна їсти ложкою і прибиратися

Цієї п’ятниці, 16 травня, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять Феодора Освяченого. Раніше святого вшановували 25 травня, проте з переходом на новоюліанський церковний календар дата змінилася.

Феодор народився у Єгипті в IV столітті у забезпеченій та поважній християнській сім’ї. У 14 років він таємно пішов із дому і вступив до монастиря. Пізніше став учнем преподобного Пахомія Великого в монастирі Тавенніс, а згодом пішов у відокремлену обитель. Після смерті Пахомія Феодор очолив Тавенніський монастир і згодом став настоятелем усіх монастирів Фіваїди.

Феодор був уславлений як святий за божественний дар чудотворення та отримав прізвисько "Освячений". Він мирно помер у глибокій старості 368 року.

У народі святого Феодора прозвали Житником, оскільки саме цей день вважався останнім терміном для посіву жита – злакових культур на кшталт пшениці, жита, вівса та ячменю. 16 травня за традицією варили кашу — найчастіше з пшона, манної крупи чи гречки.

каша гречка
Фото: freepik

Що не можна робити 16 травня

  • Залишати не з'їдену їжу на тарілках — у майбутньому харчуватиметеся недоїдками.
  • Наводити лад у домі перед тим, як завершиться робота на городі — урожай буде бідним.
  • Одягати речі червоного кольору – до втрати нареченого.
  • Користуватися ложками – горе та біда оселяться в оселі.

Народні прикмети 16 травня

  • Купчасті хмари швидко рухаються в одному напрямку — до ясного та сухого дня.
  • Пелюстки латаття показалися — до відміни заморозків.
  • Сонце пече — до хорошого літа.
  • Грім свідчить про багатий урожай.

Хто має іменини 16 травня

Сьогодні свої іменини відзначають Олександр, Георгій, Єфрем, Лаврентій, Федір та Муза.

Свята та події 16 травня

  • Міжнародний день світла (International Day of Light)
  • День біографів (Biographers Day)
  • Міжнародний день віртуального помічника
  • Міжнародний день мирного співіснування
  • День барбекю

Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини