Категорично не робіть цього 16 травня, щоб не накликати на рідних горе і біди

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна їсти ложкою і прибиратися

Цієї п’ятниці, 16 травня, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять Феодора Освяченого. Раніше святого вшановували 25 травня, проте з переходом на новоюліанський церковний календар дата змінилася.

Феодор народився у Єгипті в IV столітті у забезпеченій та поважній християнській сім’ї. У 14 років він таємно пішов із дому і вступив до монастиря. Пізніше став учнем преподобного Пахомія Великого в монастирі Тавенніс, а згодом пішов у відокремлену обитель. Після смерті Пахомія Феодор очолив Тавенніський монастир і згодом став настоятелем усіх монастирів Фіваїди.

Феодор був уславлений як святий за божественний дар чудотворення та отримав прізвисько "Освячений". Він мирно помер у глибокій старості 368 року.

У народі святого Феодора прозвали Житником, оскільки саме цей день вважався останнім терміном для посіву жита – злакових культур на кшталт пшениці, жита, вівса та ячменю. 16 травня за традицією варили кашу — найчастіше з пшона, манної крупи чи гречки.

Фото: freepik

Що не можна робити 16 травня

Залишати не з'їдену їжу на тарілках — у майбутньому харчуватиметеся недоїдками.

Наводити лад у домі перед тим, як завершиться робота на городі — урожай буде бідним.

Одягати речі червоного кольору – до втрати нареченого.

Користуватися ложками – горе та біда оселяться в оселі.

Народні прикмети 16 травня

Купчасті хмари швидко рухаються в одному напрямку — до ясного та сухого дня.

Пелюстки латаття показалися — до відміни заморозків.

Сонце пече — до хорошого літа.

Грім свідчить про багатий урожай.

Хто має іменини 16 травня

Сьогодні свої іменини відзначають Олександр, Георгій, Єфрем, Лаврентій, Федір та Муза.

Свята та події 16 травня

Міжнародний день світла (International Day of Light)

День біографів (Biographers Day)

Міжнародний день віртуального помічника

Міжнародний день мирного співіснування

День барбекю

Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.