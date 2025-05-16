Категорично не робіть цього 16 травня, щоб не накликати на рідних горе і біди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна їсти ложкою і прибиратися
Цієї п’ятниці, 16 травня, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять Феодора Освяченого. Раніше святого вшановували 25 травня, проте з переходом на новоюліанський церковний календар дата змінилася.
Феодор народився у Єгипті в IV столітті у забезпеченій та поважній християнській сім’ї. У 14 років він таємно пішов із дому і вступив до монастиря. Пізніше став учнем преподобного Пахомія Великого в монастирі Тавенніс, а згодом пішов у відокремлену обитель. Після смерті Пахомія Феодор очолив Тавенніський монастир і згодом став настоятелем усіх монастирів Фіваїди.
Феодор був уславлений як святий за божественний дар чудотворення та отримав прізвисько "Освячений". Він мирно помер у глибокій старості 368 року.
У народі святого Феодора прозвали Житником, оскільки саме цей день вважався останнім терміном для посіву жита – злакових культур на кшталт пшениці, жита, вівса та ячменю. 16 травня за традицією варили кашу — найчастіше з пшона, манної крупи чи гречки.
Що не можна робити 16 травня
- Залишати не з'їдену їжу на тарілках — у майбутньому харчуватиметеся недоїдками.
- Наводити лад у домі перед тим, як завершиться робота на городі — урожай буде бідним.
- Одягати речі червоного кольору – до втрати нареченого.
- Користуватися ложками – горе та біда оселяться в оселі.
Народні прикмети 16 травня
- Купчасті хмари швидко рухаються в одному напрямку — до ясного та сухого дня.
- Пелюстки латаття показалися — до відміни заморозків.
- Сонце пече — до хорошого літа.
- Грім свідчить про багатий урожай.
Хто має іменини 16 травня
Сьогодні свої іменини відзначають Олександр, Георгій, Єфрем, Лаврентій, Федір та Муза.
Свята та події 16 травня
- Міжнародний день світла (International Day of Light)
- День біографів (Biographers Day)
- Міжнародний день віртуального помічника
- Міжнародний день мирного співіснування
- День барбекю
Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.