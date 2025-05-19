Абоненты "Киевстар" просят вернуть популярную акцию. Что ответил оператор

Она была доступна для контрактных абонентов

Акция "Счастливый день" от мобильного оператора "Киевстар", позволявшая получить безлимитный интернет всего за одну гривну, завершилась 15 мая. Однако абоненты просят оператора продлить ее.

Свое пожелание один из абонентов "Киевстар" выразил на Facebook-странице оператора. Украинец пишет, что акция не раз выручала его.

"Будет ли продлена акция Счастливый день? Очень хорошая акция. Не раз выручала когда нужно было", — написал абонент.

Продолжат ли "Счастливый день" — ответ оператора

Представительница "Киевстара" не дала четкого ответа. Она пообещала, что в случае продления акции об этом сообщат абонентам.

"Срок действия акции истекает, если возможность подключения снова появится, мы об этом сообщим", — ответили у оператора.

Акция "Счастливый день" — условия

Акция действовала с 11 марта по 15 мая для пользователей контрактных тарифов. В этот период участники акции имели возможность раз в 7 дней активировать безлимитный интернет в приложении "Мой Киевстар". После подключения абонент получал нетарифицируемый доступ к мобильному интернету на один день.

Как рассказывал "Телеграф", ранее пользовательница "Киевстара" обратила внимание на достаточно высокие процентные ставки за услугу "Экстра Деньги". С ее помощью украинцы могут пополнить мобильный счет в долг, но есть нюанс.