Эти растения защитят картофель от колорадского жука: посадите их рядом
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Уберечь урожай можно и без использования ядовитых химикатов
Чтобы защитить картофель от главного вредителя — колорадского жука — вовсе не обязательно прибегать к химическим средствам. Достаточно правильно подобрать дружественных соседей по грядке.
Картофель обычно высаживают рядами, оставляя между ними промежутки. В эти междурядья можно сажать растения, которые отпугивают колорадских жуков и помогают защитить урожай, пишет napensii.
Что посадить рядом с картофелем
Наилучший эффект в борьбе с колорадскими жуками дают растения с резким ароматом: бархатцы, настурция и календула своим запахом отпугивают вредителей. Также полезно посадить пижму — ее яркий аромат тоже отпугивает насекомых, а сама она даже неприхотлива в уходе.
Хорошо защищает картофель от колорадского жука и кустовая фасоль: она не только отпугивает жуков, но и обогащает почву кислородом. Лук и чеснок выделяют фитонциды, которые отпугивают вредителей и дополнительно снижают риск заражения картофеля фитофторозом.
Чтобы получить обильный урожай картофеля, необходимо тщательно подготовить почву. Ранее мы писали, как сажать картофель, чтобы не деформировались клубни.