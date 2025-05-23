Как в СССР боролись с пятнами: рецепты, работающие до сих пор

В советских квартирах не было пятновыводителей, зато были керосин, скипидар и зубной порошок

Имея ограниченный доступ к бытовой химии, люди в Советском союзе использовали то, что было под рукой. И часто достигали результата не хуже нынешних дорогих средств.

"Телеграф" напоминает популярные способы отстирать различные типы пятен – в зависимости от того, чем они образованы. Современная бытовая химия дает больше возможностей, а вот в СССР приходилось часто использовать такие средства, которые могли образовать еще худшие пятна, например скипидар или керосин.

Как удаляли пятна в СССР

Желтые пятна на белом замачивали в растворе лимонной кислоты (1 ст. л. на стакан воды), после чего полоскали в холодной воде.

замачивали в растворе лимонной кислоты (1 ст. л. на стакан воды), после чего полоскали в холодной воде. Пятна от пота убирали пастой: ½ стакана пищевой соды, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка перекиси водорода. Наносили на вещи на 20 минут, затем осторожно втирали щеткой и стирали.

убирали пастой: ½ стакана пищевой соды, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка перекиси водорода. Наносили на вещи на 20 минут, затем осторожно втирали щеткой и стирали. Пятна от травы убирали уксусом. Смешивали 1-1 с водой, наносили на пятно и оставляли на 10-15 минут. Затем – промывание теплой водой.

Жирные пятна засыпали мелом, тальком или зубным порошком, оставляли на несколько часов, а затем вытряхивали и стирали.

засыпали мелом, тальком или зубным порошком, оставляли на несколько часов, а затем вытряхивали и стирали. Чернильные следы заливали теплым молоком или лимонным соком, после чего стирали хозяйственным мылом.

заливали теплым молоком или лимонным соком, после чего стирали хозяйственным мылом. Кофе, вино, сок, ягоды тоже оставляли пятна. В таком случае смешивали пищевую соду с перекисью водорода или нашатырем. Состав наносили точечно, проверяя действие на незаметном участке ткани.

тоже оставляли пятна. В таком случае смешивали пищевую соду с перекисью водорода или нашатырем. Состав наносили точечно, проверяя действие на незаметном участке ткани. Пятна от смазки, смолы, краски убирали скипидаром или керосином, которые наносили ваткой. После обработки — тщательная стирка с мылом, чтобы убрать запах и остатки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые предметы со времен СССР могут стоить немалых денег. К примеру, лампа тех времен в исправном состоянии — почти антиквариат.