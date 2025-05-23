Как в СССР боролись с пятнами: рецепты, работающие до сих пор
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В советских квартирах не было пятновыводителей, зато были керосин, скипидар и зубной порошок
Имея ограниченный доступ к бытовой химии, люди в Советском союзе использовали то, что было под рукой. И часто достигали результата не хуже нынешних дорогих средств.
"Телеграф" напоминает популярные способы отстирать различные типы пятен – в зависимости от того, чем они образованы. Современная бытовая химия дает больше возможностей, а вот в СССР приходилось часто использовать такие средства, которые могли образовать еще худшие пятна, например скипидар или керосин.
Как удаляли пятна в СССР
- Желтые пятна на белом замачивали в растворе лимонной кислоты (1 ст. л. на стакан воды), после чего полоскали в холодной воде.
- Пятна от пота убирали пастой: ½ стакана пищевой соды, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка перекиси водорода. Наносили на вещи на 20 минут, затем осторожно втирали щеткой и стирали.
- Пятна от травы убирали уксусом. Смешивали 1-1 с водой, наносили на пятно и оставляли на 10-15 минут. Затем – промывание теплой водой.
- Жирные пятна засыпали мелом, тальком или зубным порошком, оставляли на несколько часов, а затем вытряхивали и стирали.
- Чернильные следы заливали теплым молоком или лимонным соком, после чего стирали хозяйственным мылом.
- Кофе, вино, сок, ягоды тоже оставляли пятна. В таком случае смешивали пищевую соду с перекисью водорода или нашатырем. Состав наносили точечно, проверяя действие на незаметном участке ткани.
- Пятна от смазки, смолы, краски убирали скипидаром или керосином, которые наносили ваткой. После обработки — тщательная стирка с мылом, чтобы убрать запах и остатки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые предметы со времен СССР могут стоить немалых денег. К примеру, лампа тех времен в исправном состоянии — почти антиквариат.