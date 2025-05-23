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Группу "ВИА Гра" закрыли спустя 25 лет. Украинский успех, который Россия забыла признать

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
ВИА Игра прекратила существование Новость обновлена 23 мая 2025, 16:57
ВИА Игра прекратила существование. Фото Фото из сети

В последнем составе группы было две украинки

Популярная женская группа "ВИА Гра", в которую входили в основном украинские певицы, окончательно прекращает существование. В частности, участницей коллектива была исполнительница Светлана Лобода. Группа, созданная в Киеве, просуществовала 25 лет.

Константин Меладзе на своей странице в инстаграме опубликовал последнюю песню "ВИА Гры" под названием Galileo. Ее выполнили участницы последнего состава коллектива: Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая. Константин поблагодарил всех, кто работал над развитием группы. Также продюсер отметил, что слушатели будут еще долго помнить песни коллектива.

"Это последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Главное и лучшее, что было и останется из этой истории — это песни, исполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще много лет", — написал продюсер.

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Что известно о группе "ВИА Гра"

"ВИА Гра" стала одной из самых успешных музыкальных групп в Украине и на постсоветском пространстве. Коллектив создал в 2000 году грузинский композитор Константин Меладзе и украинский бизнесмен Дмитрий Костюк.

"ВИА Гра"
Надежда Грановская, Вера Брежнева и Светлана Лобода, фото из сети

И хотя Россия часто пыталась приписать успешный коллектив себе, на самом деле большинство участников были украинками. В частности, "золотым составом" группы считается Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седакова. По мнению музыкальных критиков, именно с этими певицами группа была самой популярной на музыкальном рынке.

Золотой состав "ВИА Гры"
Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седакова, фото из сети

Также некоторое время в "ВИА Гре" принимали участие украинки Алена Винницкая, Светлана Лобода, Ева Бушмина, Санта Димопулос, Миша Романова, Анастасия Кожевникова. В то же время стоит отметить, что коллектив продолжил выступать в России после ее аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. В частности, в составе украинок Эрики Герцег, Миши Романовой и Анастасии Кожевниковой. В 2022 году Романова и Кожевникова осудили Россию за полномасштабную войну.

"ВИА Гра" состав
Миша Романова, Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова, фото из сети

Кроме того, с выступлениями в Россию ездили участницы последнего состава группы: Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая. При этом Попова и Тарасова имеют украинское происхождение. В то же время Тарасова в разгар войны получила российское гражданство. А вот отец Поповой погиб на фронте, борясь с врагом.

Последний состав "ВИА Игры"
Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова, фото из сети

После начала вторжения России в Украину коллектив приостановил деятельность. Бывшие участницы группы Вера Брежнева и Светлана Лобода выехали из страны-оккупанта и осудили Россию за войну. А вот Анна Седакова живет в России и молчит о войне.

Какой была группа "ВИА Гра"
Украинские составы группы "ВИА Гра", фото из сети

Также не высказываются о вторжении россиян Ева Бушмина и Эрика Герцег. Зато россиянка Ульяна Синецкая из последнего состава группы получила вид на жительство в Украине.

Ева Бушмина
Ева Бушмина, фото YUNA
Эрика Герцег
Эрика Герцег, фото из сети
Ульяна Синецкая
Ульяна Синецкая, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла бывшая участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер. Она вышла замуж за россиянина.

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#Карьера #Виа Гра #Костянтин Меладзе