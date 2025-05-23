Группу "ВИА Гра" закрыли спустя 25 лет. Украинский успех, который Россия забыла признать

В последнем составе группы было две украинки

Популярная женская группа "ВИА Гра", в которую входили в основном украинские певицы, окончательно прекращает существование. В частности, участницей коллектива была исполнительница Светлана Лобода. Группа, созданная в Киеве, просуществовала 25 лет.

Константин Меладзе на своей странице в инстаграме опубликовал последнюю песню "ВИА Гры" под названием Galileo. Ее выполнили участницы последнего состава коллектива: Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая. Константин поблагодарил всех, кто работал над развитием группы. Также продюсер отметил, что слушатели будут еще долго помнить песни коллектива.

"Это последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Главное и лучшее, что было и останется из этой истории — это песни, исполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще много лет", — написал продюсер.

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Что известно о группе "ВИА Гра"

"ВИА Гра" стала одной из самых успешных музыкальных групп в Украине и на постсоветском пространстве. Коллектив создал в 2000 году грузинский композитор Константин Меладзе и украинский бизнесмен Дмитрий Костюк.

Надежда Грановская, Вера Брежнева и Светлана Лобода, фото из сети

И хотя Россия часто пыталась приписать успешный коллектив себе, на самом деле большинство участников были украинками. В частности, "золотым составом" группы считается Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седакова. По мнению музыкальных критиков, именно с этими певицами группа была самой популярной на музыкальном рынке.

Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седакова, фото из сети

Также некоторое время в "ВИА Гре" принимали участие украинки Алена Винницкая, Светлана Лобода, Ева Бушмина, Санта Димопулос, Миша Романова, Анастасия Кожевникова. В то же время стоит отметить, что коллектив продолжил выступать в России после ее аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. В частности, в составе украинок Эрики Герцег, Миши Романовой и Анастасии Кожевниковой. В 2022 году Романова и Кожевникова осудили Россию за полномасштабную войну.

Миша Романова, Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова, фото из сети

Кроме того, с выступлениями в Россию ездили участницы последнего состава группы: Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая. При этом Попова и Тарасова имеют украинское происхождение. В то же время Тарасова в разгар войны получила российское гражданство. А вот отец Поповой погиб на фронте, борясь с врагом.

Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова, фото из сети

После начала вторжения России в Украину коллектив приостановил деятельность. Бывшие участницы группы Вера Брежнева и Светлана Лобода выехали из страны-оккупанта и осудили Россию за войну. А вот Анна Седакова живет в России и молчит о войне.

Украинские составы группы "ВИА Гра", фото из сети

Также не высказываются о вторжении россиян Ева Бушмина и Эрика Герцег. Зато россиянка Ульяна Синецкая из последнего состава группы получила вид на жительство в Украине.

Ева Бушмина, фото YUNA

Эрика Герцег, фото из сети

Ульяна Синецкая, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла бывшая участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер. Она вышла замуж за россиянина.