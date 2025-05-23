Гурт "ВІА Гра" закрили після 25 років існування. Український успіх, який Росія забула визнати
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В останньому складі гурту було двоє українок
Популярний жіночий гурт "ВІА Гра", до якого входили здебільшого українські співачки, остаточно припиняє існування. Зокрема, учасницею колективу була виконавиця Світлана Лобода. Гурт, створений у Києві, проіснував 25 років.
Костянтин Меладзе на своїй сторінці в інстаграмі опублікував останню пісню "ВІА Гри" під назвою Galileo. Її виконали учасниці останнього складу колективу: Ксенія Попова, Софія Тарасова і Уляна Сінецька. Костянтин подякував усім, хто працював над розвитком гурту. Також продюсер зазначив, що слухачі ще довго пам'ятатимуть пісні колективу.
"Це остання пісня гурту "ВІА Гра". Я вдячний усім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проектом. Головне і найкраще, що було і залишиться з цієї історії — це пісні, сповнені любов'ю, вірою і надією. Сподіваюся, їх слухатимуть ще багато років, — написав продюсер.
Що відомо про гурт "ВІА Гра"
"ВІА Гра" стала одним із найуспішніших музичних гуртів в Україні та на пострадянському просторі. Колектив створив у 2000 році грузинський композитор Костянтин Меладзе і український бізнесмен Дмитро Костюк. За 25 років існування гурту у ньому взяли участь понад 20 співачок.
І хоча Росія часто намагалась приписати успішний колектив собі, насправді більшість учасниць були українками. Зокрема, "золотим складом" гурту вважається Надія Грановська, Віра Брежнєва та Анна Сєдакова. На думку музичних критиків, саме з цими співачками гурт був найпопулярнішим на музичному ринку.
Також певний час у "ВІА Грі" брали участь українки Альона Вінницька, Світлана Лобода, Єва Бушміна, Санта Дімопулос, Міша Романова, Анастасія Кожевнікова. Водночас варто зазначити, що колектив продовжив виступати у Росії після її анексії Криму та початку війни на Донбасі. Зокрема, у складі українок Еріки Герцег, Міші Романової та Анастасії Кожевнікової. У 2022 році Романова та Кожевнікова засудили Росію за повномасштабну війну.
Окрім цього, з виступами у Росію їздили учасниці останнього складу гурту: Ксенія Попова, Софія Тарасова та Уляна Сінецька. При цьому Попова і Тарасова мають українське походження. Тарасова у розпал війни отримала російське громадянство. Натомість батько Попової загинув на фронті, даючи відсіч ворогу.
Після початку вторгнення Росії в Україну колектив призупинив діяльність. Колишні учасниці гурту Віра Брежнєва та Світлана Лобода виїхали з країни-окупантки та засудили Росію за війну. А от Анна Сєдакова живе в Росії і мовчить про війну.
Також не висловлюються про вторгнення росіян Єва Бушміна та Еріка Герцег. Натомість росіянка Уляна Синецька з останнього складу гурту отримала посвідку на проживання в Україні.
Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла колишня учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер. Вона вийшла заміж за росіянина.