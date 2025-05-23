Рассталась с Никитой Добрыниным и закрутила новый роман: что известно о личной жизни блогерши Даши Квитковой

Девушка закрутила новый роман

Известная украинская инстаграм-блогерша и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова намекнула на новый роман. Она распространила нежную фотографию, на которой обнимается с любимым.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни блогерши и с кем она может находиться в отношениях сейчас.

Личная жизнь Даши Квитковой

Даша Квиткова стала популярной в 2019 году после победы на шоу "Холостяк". Она была одной из участниц, которые боролись за сердце главного героя – ведущего Никиты Добрынина. В финале шоу Никита решил выбрать Дашу. После "Холостяка" пара начала посещать разные телепрограммы и активно развивать свои блоги в соцсетях.

Никита Добрынин и Даша Квиткова в "Холостяке", фото из соцсетей

В 2020 году Добрынин сделал предложение Квитковой. Это произошло на острове Бали, где пара отдыхала. Влюбленные были очень счастливы, и вскоре они зарегистрировали брак. Через несколько месяцев пара устроила роскошную свадебную церемонию на берегу Днепра.

Добрынин сделал предложение Квитковой на Бали, фото из соцсетей

Свадьба Добрынина и Квитковой, фото из соцсетей

По словам блогерши, свадьба стоила 80-85 тысяч долларов. Впрочем, в эту сумму не входят свадебное платье, кольца и костюм жениха. Новость о свадьбе участников "Холостяка" облетела всю сеть. Ведь Никита и Даша стали первой парой, которая поженилась после проекта.

Добрынин и Квиткова устроили свадьбу на берегу Днепра, фото из соцсетей

В 2021 году у супругов появился сын Лев. После рождения ребенка в семье начали происходить ссоры и недоразумения. В сентябре 2022 года они обвенчались. Однако уже в 2023 году супруги заявили о разводе. Также они выставили на продажу свой дом под Киевом за 320 тысяч долларов.

Добрынин и Квиткова обвенчались, фото из соцсетей

Добрынин и Квиткова стали родителями сына Льва, фото из соцсетей

Причиной завершения брака стало то, что они "перенасытились" друг другом, как говорила Квиткова. Также она отметила, что у них оказалась разная скорость жизни.

"В какой-то момент мы поняли, что, во-первых, мы очень перенасытились друг другом, а во-вторых, у нас стала очень разная скорость. Я лечу впереди планеты всей, я пру, а у него немного другая скорость и это нам также мешает в отношениях. На фоне этого мы, может, друг друга морально задушили", — рассказывала блогерша.

После развода Квитковой приписывали разные романы, ни один из которых она не подтверждала. В частности, в 2023 году блогерше закидали отношения с главным героем "Холостяка-13" Михаилом Заливакой. Фанаты фиксировали их фото с одних и тех же мест. Также Заливако приезжал на место ДТП, которое совершила блогерша.

Квиткову и Заливако видели в одних и тех же местах, скриншот "ТСН"

Заливако приезжал к Квитковой на место ДТП, фото из соцсетей

В 2024 году Квитковой приписывали роман с основателем Telegram-канала "Труха" Максимом Лавриненко. Однако блогерша ответила "Люкс ФМ", что никогда не видела мужчину.

"Я никогда не встречала этого мужчину, даже не знаю. Там где-то сказали, что нас консьержка увидела вместе, но у меня в подъезде двое охранников мужчин, поэтому кто там нас увидел — не знаю", — ответила Даша.

Квитковой приписывали роман с основателем "Трухи" Лавриненком, фото из соцсетей

Также Даша рассказывала, что имела встречу с актером и ведущим Женей Яновичей. Впрочем, они не находились в отношениях.

"Мы сходили на кофе. Мне кажется, это был завтрак. Мы просто классно посидели, поговорили, посмеялись, что-то обсудили, да и разъехались себе. Я не скажу, что это было свидание, просто классно встретились. Женька — классный парень, но мое сердце свободно", — подытожила Квиткова.

Квитковую подозревали в романе с Женей Яновичем, скриншот из программы "2023"

В мае 2025 года Квиткова заинтриговала поклонников фотографией в объятиях парня. Но она не показала его лица. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на инсайдера пишет, что избранником блогерши может быть футболист сборной Украины Владимир Бражко.

Футболист сборной Украины Владимир Бражко, фото из соцсетей

Футболист имеет татуировку на руке, фрагмент которой можно увидеть на фото Квитковой. Также спортсмен и блогерша подписаны друг на друга в инстаграме и лайкают фото. К тому же пару уже видели вместе.

Квиткова может встречаться с Владимиром Бражко, фото из соцсетей

"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят… Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", — сказал инсайдер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас герой "Холостяка-9" Никита Добрынин, который был женат на Даше Квитковой. Он снимался в одном шоу с путинистом Тимати.