Рассталась с Никитой Добрыниным и закрутила новый роман: что известно о личной жизни блогерши Даши Квитковой
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Девушка закрутила новый роман
Известная украинская инстаграм-блогерша и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова намекнула на новый роман. Она распространила нежную фотографию, на которой обнимается с любимым.
"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни блогерши и с кем она может находиться в отношениях сейчас.
Личная жизнь Даши Квитковой
Даша Квиткова стала популярной в 2019 году после победы на шоу "Холостяк". Она была одной из участниц, которые боролись за сердце главного героя – ведущего Никиты Добрынина. В финале шоу Никита решил выбрать Дашу. После "Холостяка" пара начала посещать разные телепрограммы и активно развивать свои блоги в соцсетях.
В 2020 году Добрынин сделал предложение Квитковой. Это произошло на острове Бали, где пара отдыхала. Влюбленные были очень счастливы, и вскоре они зарегистрировали брак. Через несколько месяцев пара устроила роскошную свадебную церемонию на берегу Днепра.
По словам блогерши, свадьба стоила 80-85 тысяч долларов. Впрочем, в эту сумму не входят свадебное платье, кольца и костюм жениха. Новость о свадьбе участников "Холостяка" облетела всю сеть. Ведь Никита и Даша стали первой парой, которая поженилась после проекта.
В 2021 году у супругов появился сын Лев. После рождения ребенка в семье начали происходить ссоры и недоразумения. В сентябре 2022 года они обвенчались. Однако уже в 2023 году супруги заявили о разводе. Также они выставили на продажу свой дом под Киевом за 320 тысяч долларов.
Причиной завершения брака стало то, что они "перенасытились" друг другом, как говорила Квиткова. Также она отметила, что у них оказалась разная скорость жизни.
"В какой-то момент мы поняли, что, во-первых, мы очень перенасытились друг другом, а во-вторых, у нас стала очень разная скорость. Я лечу впереди планеты всей, я пру, а у него немного другая скорость и это нам также мешает в отношениях. На фоне этого мы, может, друг друга морально задушили", — рассказывала блогерша.
После развода Квитковой приписывали разные романы, ни один из которых она не подтверждала. В частности, в 2023 году блогерше закидали отношения с главным героем "Холостяка-13" Михаилом Заливакой. Фанаты фиксировали их фото с одних и тех же мест. Также Заливако приезжал на место ДТП, которое совершила блогерша.
В 2024 году Квитковой приписывали роман с основателем Telegram-канала "Труха" Максимом Лавриненко. Однако блогерша ответила "Люкс ФМ", что никогда не видела мужчину.
"Я никогда не встречала этого мужчину, даже не знаю. Там где-то сказали, что нас консьержка увидела вместе, но у меня в подъезде двое охранников мужчин, поэтому кто там нас увидел — не знаю", — ответила Даша.
Также Даша рассказывала, что имела встречу с актером и ведущим Женей Яновичей. Впрочем, они не находились в отношениях.
"Мы сходили на кофе. Мне кажется, это был завтрак. Мы просто классно посидели, поговорили, посмеялись, что-то обсудили, да и разъехались себе. Я не скажу, что это было свидание, просто классно встретились. Женька — классный парень, но мое сердце свободно", — подытожила Квиткова.
В мае 2025 года Квиткова заинтриговала поклонников фотографией в объятиях парня. Но она не показала его лица. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на инсайдера пишет, что избранником блогерши может быть футболист сборной Украины Владимир Бражко.
Футболист имеет татуировку на руке, фрагмент которой можно увидеть на фото Квитковой. Также спортсмен и блогерша подписаны друг на друга в инстаграме и лайкают фото. К тому же пару уже видели вместе.
"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят… Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", — сказал инсайдер.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас герой "Холостяка-9" Никита Добрынин, который был женат на Даше Квитковой. Он снимался в одном шоу с путинистом Тимати.