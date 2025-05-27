Звезда "Динамо" встречается с победительницей "Холостяка" (видео)

Звездную пару заметили на свадьбе "динамовца"

Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Владимир Бражко, похоже, встречается с блогершой Дашей Квитковой. Пара посетила свадьбу "динамовца" Максима Дячука.

Соответствующее видео появилось в сети, передает Tribuna. На кадрах, можно увидеть, как Бражко нежно держит Дарью за руку.

Добавим, что Владимир и Дарья не афишировали свои отношения. Бражко после свадьбы также опубликовал сторис с фотографией, на которой он держит за руку любимую.

Даша Квиткова стала известной после победы в 9-м сезоне шоу "Холостяк" в 2019 году. Девушка сумела завоевать сердце "холостяка" Никиты Добрынина, и пара даже сыграла свадьбу в 2020 году. В 2021 году Дарья родила сына Льва, однако уже в 2023 году семья распалась. Квиткова активно ведет Instagram-блог, где за ее жизнью следят около 2 млн человек.

Отметим, 23-летний Бражко в кампании 2024/25 провел 37 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалило сезон в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф еврокубка. Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".