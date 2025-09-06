Была личным врачом "бацьки" и стала мамой Коленьки: как выглядит молодая любовница Лукашенко

В сети есть лишь одно общее фото сына с матерью

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко трое сыновей, однако именно его младший Николай неизменно привлекает наибольшее внимание СМИ, ведь беларусского "принца" называют возможным преемником отца-диктатора. О том, кем является родная мама Коленьки, долгое время не было ничего известно.

71-летний "бацька" чрезвычайно горд своим наследником, почти всегда присутствующим с ним на значимых мероприятиях. Лишь однажды Лукашенко обмолвился, что Коля крайне редко видится со своей матерью: она не принимает участия в его воспитании и чаще всего узнает о жизни сына из СМИ.

Существует версия, что мать Николая Лукашенко, которому сейчас 21 год, — Ирина Абельская, бывший личный врач беларусского президента. Напомним, что мальчик родился в 2004 году.

Кто такая Ирина Абельская

Женщина родилась 6 сентября 1965 года (сейчас ей 60) в Бресте в семье врачей: ее бабушка была фельдшером, а мать и тетя выбрали профессию врача. Первый брак Ирины оказался недолгим, а ее старший сын Дмитрий продолжил семейную традицию и стал офтальмологом.

С 1994 года Абельская была президенту Беларуси личным врачом, а спустя 10 лет у Ирины родился сын Николай, который получил фамилию Лукашенко. При этом, еще с 1975 года Лукашенко-старший находится в официальном браке. Ранее мы писали, где сейчас находится Галина Лукашенко.

Несколько лет назад в сети появилось фото Абельской с Лукашенко-младшим. Место, где было сделано это фото, неизвестно, но в СМИ отметили, насколько счастливы и довольны на нем мать и сын.

Любовница беларусского диктатора долгие годы работала в медицинских организациях. 2 ноября 2009 года заняла должность главврача и возглавила Республиканский медицинский центр Управления делами президента, а в 2024 году была избрана в Совет Республики.

Абельская владеет элитной недвижимостью в минском районе Дрозды, который традиционно считается местом проживания высокопоставленных чиновников и приближенных к Лукашенко. Этот район признан одним из самых престижных в белорусской столице.

Как сейчас выглядит Ирина Абельская

